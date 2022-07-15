Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Sizin hatalarınızın bedeli

15 Temmuz 2022 Cuma, 23:22

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” dedi.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, “Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” demişti.

"YANLIŞ GÖRÜYORSUNUZ SAYIN ERDOĞAN"



DEVA Partisi lideri Babacan, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” diyerek tepki gösterdi.