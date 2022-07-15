Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Sizin hatalarınızın bedeli
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon artışına yönelik "15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bu badireyi geride bırakarak güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” dedi.
Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, “Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” demişti.
"YANLIŞ GÖRÜYORSUNUZ SAYIN ERDOĞAN"
DEVA Partisi lideri Babacan, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” diyerek tepki gösterdi.
Video Haberler
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Siyasetçiler ve gazeteciler 15 Temmuz'u yorumladı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Mağarada mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Hizbullah'a özel yol!
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- Gizli tutulan isimler
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'
- Ivana Trump'ın ölümünde 'Türk' ayrıntısı
- Eylül ayında gönderilecek bakan kim?