Amasya'da Uğur Mumcu ve Şerafettin Atalay için anma

Amasya Demokrasi Platformu, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33’üncü, Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı iken1971 yılında siyasi bir suikastle yaşamını yitiren Şerafettin Atalay’ın ise 55’inci yıl dönümü dolayısıyla anma düzenledi.

Anmaya Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Sol Parti İl Sekreteri Galip Yazgan, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Şerafettin Atalay’ın mücadele arkadaşları, Amasya Demokrasi Platformu üyeleri, Can Atalay’ın anne ve babası Şükran ve Mustafa Atalay ve Atalay ailesi, yurttaşlar katıldı.

Atalay ailesi adına, Galip Yazgan, Şerafettin Atalay’ın mezarı başında konuşma yaptı. Galip Yazgan konuşmasında Atalay Ailesinin demokrasi, eşitlik ve özgürlük, sosyalizm mücadelesinde bedel ödediğini, seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın da dört yıla yakındır Silivri Cezaevi'nde bedel ödemeye devam ettiğini belirtti.

Hilmi Şimşek ise “Bir ülkenin çimentosu olan, hepimizi bağlayan, yol gösteren anayasamız uygulanmıyorsa geriye ne kalacak demekle geçti. Çünkü arkadaşlarımızın duyurularındaki gibi hukuk çiğnenirse 55 yıl sonrasında da bir şey değişmiyor. Canlar yanıyor, eziyet sürüyor” ifadelerini kullandı

Cumhuriyet'e konuşan Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay da “Can Atalay şahsına adalet lazım olmadan tüm ülke insanı ve mağdur olanlar için, toplu ölümlerde yaşamını yitirenler için adalet istedi, mücadele etti. Demokrasi, özgürlük ve adalet için mücadele veren bir insandı. Can Atalay’ın annesi olarak Can ve haksız hukuksuz yere cezaevinde yatanlar siyasi tutsaklar için özgürlük, adalet istiyorum” dedi.

SİLİVRİ'DEN MESAJ GÖNDERDİ

55 yıl önce katledilen amcası Şerafettin Atalay’ın ismi verilen yeğeni, seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay da anmaya Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Can Atalay Silivri’den yolladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşların, demokratik toplumsal muhalefetin vahim durumu sürekli gündemde tutması ve unutturmaması önemlidir. Bu nedenle Amasya’dan ses yükseltmeniz, sahip çıkışını çok kıymetlidir. Birlikte başaracağız. Demokrasiyi ve hukuku ayağa kaldıracak, Anayasa’yı askıdan indireceğiz. Selam olsun Dünya’nın ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine.”

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Amasya Demokrasi Platformu adına ortak basın açıklamasını okuyan avukat Erdem Türem şu ifadelere yer verdi:

“Buradan, egemen olma halini olağanüstü halleri ve olağanüstü hukuksuzlukları dayatıp normalleştirmeye çalışarak kabul ettirmek isteyenlerin karşısında egemenliğin kayıtsız şartsız halkın, milletin elinde olduğunu bir kez daha seslendiriyoruz. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay ve siyasi saiklerle tutsak edilen tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, hukuksuz yargılamalara bir an önce son verilerek demokratik kurallara ve hukuk devletine geri dönülmesi çağrımızı yineliyoruz. Hukuku siyasal kan davalarının aracı olmaktan çıkarılsın.”

UĞUR MUMCU BİZE SESLENİYOR

33 yıl önce katledilen Uğur Mumcu’nun toplumun vicdanı ve adalet savaşçısı olduğunu belirten avukat Erdem Türem şu ifadeleri kullandı:

“Bugün katledilişinin 33.yılında andığımız Gazeteci Uğur Mumcu yıllar öncesinden sesleniyor: ‘Bir toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri, adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı, demokrasinin temelleri de sarsılmış demektir.’ ‘Bir kişiye yapılan haksızlığı her insan yüreğinde ve bilincinde duymalıdır bütün ağırlığınca. Bu sorumluluk bilinci kurulmamışsa her yeni haksızlık bir ‘kader’ gibi benimsenir bütün toplumda. Oysa ne yoksulluk ne de haksızlık ‘kader’ değildir.’‘Yasaklar ve cezalar demokrasinin özüne aykırı olamaz. Demokrasi ve hukuk devleti; aydınların cezaevine gönderilmesi ile güçlenmez. Aksine, çürür ve bir gün yok olur.’ Attığı her adımda toplumun adalet duygusunu zedeleyen, uyguladığı haksızlıkları ve kaba kuvvetten başka bir dayanağı olmayan gücünü her fırsatta siyaseten kullanmaktan çekinmeyen, aydınlarını, liyakatli gençlerini cezaevlerini reva gören mevcut düzenle mücadele etmekten başka yol yok.”