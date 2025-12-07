Ankara'da CHP'li gençlerden 'MESEM' protestosu: 'Tutuklanan TİP'li kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz'

CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, MESEM'leri ve 16 TİP'li gencin tutuklanmasını tüm ülkede yaptığı ortak açıklama ile protesto etti. Ankara'daki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapıldı.

Açıklamaya, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da destek verdi.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, tüm Türkiye'de yapılan ortak açıklamada özetle şunları kaydetti:

"Bugün sesi kısılanlara ses olmak için, sözü yarıda kesilenlerin bıraktıkları yerden sözlerini sürdürebilmek için ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız. Bizler CHP gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susamayız. Sömürüye susamayız.

Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken susulur. AKP iktidarının her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı eğitim sistemiyle çocuklar işçileştiriliyor, gençler geleceksizleştiriliyor. Sonuç ne? Artan çocuk ölümleri, suça sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı, sonu gelmez depresyonlar ve intihar eden gençler. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız tüm bu kötülük bir kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEM’lerdir."

"2024 - 2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MESEM'E DEVAM EDEN 392 BİN 887 ÖĞRENCİ VAR"

"Nedir MESEM? İktidara göre Mesleki Eğitim Merkezleri. Bize göre düzenin kirli çarkları arasında eriyip, giden; okul çağında işçileştirilen yitip giden çocuklar demek. Bu sistemde çocuklar eğitim almıyor, geleceğe hazırlanmıyor. Ucuz iş gücü olarak görülüyor ve sömürülüyor. Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) 2025 Eğitim İzleme Raporu'na göre, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılında MESEM'e devam eden 392 bin 887 öğrenci var. Bu sistem yüzünden yüz binlerce çocuğun okulla bağı kesiliyor. Bu ülkede yaşayan milyonlara soruyoruz: Lise çağındaki bir çocuğun haftada 1 gün okula, 4 gün atölyeye, sanayiye, fabrikaya gittiği bir düzene mesleki eğitim denebilir mi?

Okulda olması gereken çocukların atölyede, sanayide, fabrikada ucuz iş gücü yapıldığı bir düzende iş güvenliğinden nasıl bahsedilebilir? İnsan canının kıymetli olduğu nasıl söylenebilir? Böyle bir düzende çocukların geleceğe hazırlandığından, eğitim gördüğünden nasıl söz edilebilir? Açıkça ifade etmek isteriz ki MESEM çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. Ve bizler CHP Gençlik Kolları olarak ucuz iş gücü olarak görülen çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılarak, doğrudan işçileştirildiği bu düzenin tam karşısında duruyoruz. Sermayenin iş gücü ihtiyacı olabilir.

Ülkemizde her 4 gençten 1’i ne eğitimde ne istihdamda. Genç işsizliği her geçen gün katlanarak artıyor. Çalışmaya, üretmeye hazır büyük bir genç nüfusa sahipken devlet eliyle çocukların işçileştirildiği, kamu kaynaklarının düzenin çarkları işlesin diye sermayeye aktarıldığı MESEM düzenini kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu düzenin kirli çarklarında çocukların hayatları yitip gidiyor. 2025 yılında bu ülkede 86 çocuk işçi katledildi. Sayın Bakan’ın bakanlık yaptığı dönem içerisinde MESEM’lerde hayatını kaybeden çocuk sayısı 16. Bu, iktidar için yalnızca bir sayı olabilir. Ama bizim için değil.

Onlar bizim her sabah aynı güneşe uyandığımız, aynı sokaklarda yürüdüğümüz, aynı hayalleri paylaştığımız kardeşlerimiz. Burada adına sayamadığımız iş cinayetine kurban giden tüm kardeşlerimiz için onların acılı aileleri için ses çıkarmak zorundayız. Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek, bu ülkede yaşayan biz gençlerin, boynumuzun borcudur."

"BİZLER, ÇOCUKLAR EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM KALMASIN, ATÖLYELERDE CAN VERMESİN İSTİYORUZ"

"Bizim durduğumuz yer son derece nettir. Tıpkı bizler gibi ses yükselten iktidarın bu kirli düzenini, MESEM uygulamasını protesto ettiği için hukuksuzca tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 arkadaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan açıkça ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın yarım bırakmaya çalıştığınız sözleri bize emanettir. Bizler CHP gençliği olarak çocuklar eğitim hakkından mahrum kalmasın, atölyelerde can vermesin istiyoruz. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim istiyoruz. Biz gençlere dayatılan işsizliğe, geleceksizliğe ve baskılara karşı ses yükseltiyoruz. Geleceğimizde umut, hanemizde iş, soframızda ekmek, ülkemizde özgürlük istiyoruz."

"BİR AN ÖNCE BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Açıklamanın ardından konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da şunları söyledi:

"MESEM, iktidarın işverenlere ucuz iş gücü temin etmesinden başka hiçbir şey değildir. Çocuk işçiliğini yasallaştıran, meşrulaştıran bir girişimdir. Bütün uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bütün iş kanunlarının baypas edilmesidir. Bu kanunun arkasında duran herkes çocuk cinayetlerin ortağıdır. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan herkesin de yanında olmaya devam edeceğiz.

Yine Türkiye'de eğer bir demokrasi olacaksa; Türkiye'de siyasi partilerin özgürce görüşlerini ifade edebilmesi gerekir. Düşünce ifade özgürlüğü varsa her düşüncenin özgürce ifade edilmesi gerekir. Düşünceler hakkında soruşturma açılmasına hele hele de düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı insanların tutuklanmasına karşıyız. Kabul etmiyoruz. TİP'li genç arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşana kadar yanındayız. Onların sesi olmaya da devam edeceğiz."