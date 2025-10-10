Ankara Garı Katliamı, Meclis gündeminde... CHP sordu: 'Suriye'deki görüşmelerde firari sanıklar konuşuldu mu?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Garı Katliamı'nın bazı sanıklarının Suriye'de bulunduğu yönündeki istihbarat bilgilerini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli yetkililerle görüşmelerini anımsatarak, "Acaba bu görüşmelerde Türkiye’deki en büyük siyasi katliamı gerçekleştiren firari sanıkların durumunu hiç gündeme getirdiler mi?” diye sordu.

Kılıç, Ankara Garı Katliamı’na ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri verdi.

16 SANIK FİRARİ, 5'İ SURİYE'DE

Önergelerinde, 10 Ekim saldırısına ilişkin yakalanamayan 16 sanığın dosyasının ayrıldığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

“Bu sanıklardan İlhami Balı’nın Suriye’de olduğu yönünde istihbarat bulunduğu Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ifade edilmiştir. Müşteki avukatları da firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar, Fadile Delibaşlar ve Cebrail Kaya’nın Suriye’de kamplarda yer aldığını Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirmiştir. Sanık Deniz Büyükçelebi’nin de Suriye’de olabileceği iddiası bulunmaktadır. Firari sanıkların Suriye’de olduğuna yönelik kapsamlı bilgiler mevcutken daha önce Emniyet ve istihbarat kaynaklı bilgiler de dava dosyasına girmiştir.”

FİRARİLER SURİYE'DEYKEN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPILDI

Suriye’de 8 Aralık 2024’te yeni bir dönemin başlaması ile birlikte Türkiye–Suriye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başladığını belirten Kılıç, bu kapsamda üst düzey görüşmelerin yapıldığını anımsattı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın biri Emevi Camisi’nde namaz kılmak üzere Suriye’ye çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu ülkeyi 3 kez ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü hatırlattı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son 15 Eylül’de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Katar’da, Ahmed Şara ile bir araya geldiğini, görüşmeye Hakan Fidan ile İbrahim Kalın’ın da eşlik ettiğini anımsattı.

"FİRARİ SANIKLARIN DURUMUNU HİÇ GÜNDEME GETİRDİLER Mİ?"

“Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de Hakan Fidan ile İbrahim Kalın acaba bu görüşmelerde Türkiye’deki en büyük siyasi katliamı gerçekleştiren firari sanıkların durumunu hiç gündeme getirdiler mi?” diye soran Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu üç ayrı önergede şu sorulara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır? Erdoğan’ın ülkesindeki en büyük katliamın faillerinin Suriye’den iade edilmesi için Suriye ile yaptığı resmi temaslarda herhangi bir girişimi olmuş mudur?

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır? Kalın, gerek Şam’da yaptığı temaslarda gerekse de mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Ankara Gar katliamı davasının Suriye’de bulunan firari sanıkların durumunu gündeme getirmiş midir? MİT Başkanı Kalın’ın, Suriye’deki firari sanıkların iadesi için Suriye makamları nezdinde herhangi bir girişimi olmuş mudur? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Gar katliamının firari sanıklarının Suriye’den iadesi için hangi diplomatik girişimlerde bulunulmuştur? Suriye’de bulunan firari sanıklar için Adalet Bakanlığı’ndan tarafınıza herhangi bir başvuru gerçekleşmiş midir? Bu kapsamda hangi işlemler yapılmıştır?

"FAİLLERİ GİZLEYENLER DE SUÇ ORTAĞIDIR. SUÇ ORTAĞI OLMAYIN"

Önergeleri 29 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğunu belirten Kılıç, TBMM İçtüzüğü uyarınca yazılı soruların 15 gün içinde yanıtlanması gerekmesine karşın 42 gündür sorularının yanıtlanmadığını bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

“İki ülke arasında neredeyse bir yıldır gerçekleşen yakın temaslarda, Türkiye’nin en büyük katliamını konuşmadınız da ne konuştunuz? Barış haykırışını kana bulayan sanıklar, ellerini kollarını sallaya sallaya bu ülke sınırları içinde dolaşırken, yaptığınız tek şey devlet başkanı ile fotoğraf çektirmek mi oldu? 42 gündür sorularımıza neden yanıt vermiyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Canlarını yitirenlerin aileleri, on yıldır aynı şeyi haykırıyor, duyuyor musunuz?

Failleri gizleyenler de suç ortağıdır. Suç ortağı olmayın. Bu davanın firari sanıklarını adaletin karşısına çıkarın, yargılayın, cezalandırın. Sorumlular hesap verene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Hakikat ve adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun, Türkiye’yi bu katliamın karanlığından kurtaracağız.”