ATA Parti Genel Başkanı Zeybek: ‘Bu iktidarın nihai hedefi Türkiye’yi ulus devletten çıkarıp ümmet devletine dönüştürmek’

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet’e yaptığı kapsamlı söyleşide AKP iktidarını “siyasal İslamcı” olmakla eleştirdi. Eğitimden ekonomiye, anayasa tartışmalarından “açılım süreci”ne kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Zeybek, “Türkiye çok tehlikeli bir yola sokuldu. Bu yolun sonunda din devleti vardır” dedi. Zeybek, AKP iktidarının niteliğine ilişkin değerlendirmesinde, bu çizginin yeni olmadığını vurguladı. Zeybek, iktidarın kuruluş sürecinde dahi siyasal İslamcı kimliğini gizlemediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu iktidar bildiğiniz gibi İslamcı bir iktidardır. Bunu gizlemezler. AKP Genel Başkanı partiyi kurduğu yıllarda ‘Biz İslam’ı referans alan bir siyasi partiyiz’ dedi.”

Bir siyasi partinin dini referans almasının, kaçınılmaz olarak hukuk alanını da kapsadığını belirten Zeybek, “İslam bir dindir. Eğer bir siyasi parti İslam’ı referans alıyorsa, onun hukuk yönünü de benimsemiş olur. Bunun sonucu kaçınılmaz biçimde şeriat devletine gider” ifadelerin kullandı.

‘NAS VURGUSU DOGMATİK YÖNETİMİN İTİRAFIDIR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz politikalarında dile getirdiği “Nas” vurgusuna dikkat çeken Zeybek, bunun laik devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

“Bir cumhurbaşkanı dogmalara bakarak devlet yönetiyorsa, bu çok açık bir göstergedir” diyen Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Nas dediği şey İslam’ın dogmalarıdır. Faiz yasağı da bir dogmadır. Buna bakarak devlet yönetiyorsanız, adım adım din devletine gidiyorsunuz demektir.”

MAARİF MÜFREDATI ELEŞTİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu Maarif Müfredatı’nı sert sözlerle eleştiren Zeybek, ortaöğretimde laik ve bilimsel eğitimin tasfiye edildiğini kaydetti. Zeybek, “Ortaokul ve liselerde okutulan müfredata baktığınızda sanki bütün liseler imam hatip olmuş gibi. Atatürk yok denecek kadar az. Dostlar alışverişte görsün diye birkaç yerde var ama ağırlık din derslerinde” diye konuştu.

Devletin din dayatamayacağını vurgulayarak, laikliğin temel ilkesini anımsatan Zeybek, “Devlet din dayatmaz. Hele laik bir devlet hiç dayatmaz. Devleti yönetenlerin ‘din budur’ deme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

‘ZORUNLU DİN DERSİ HANGİ İSLAM?’

Zorunlu din derslerinin 12 Eylül döneminde anayasal güvenceye kavuşturulduğunu anımsatarak, bunun halen ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Zeybek, “Hangi din bu? İslam. Peki hangi İslam? Sünni mi, Alevi mi, Şii mi? Sünniliğin hangi yorumu? Tek bir İslam yok ki” dedi. Devletin belirli bir mezhep anlayışını dayattığını savunan Zeybek, bu yaklaşımın gençleri dinden uzaklaştırdığını ifade etti. Zeybek, “Bu şekilde anlatılan din, gençleri ya dinden koparıyor ya da dogmatik bir zihniyete hapsediyor” diye konuştu.

‘GENÇLERİN YÜZDE 70’İ DİNLE BAĞINI KOPARMIŞ DURUMDA’

Genç kuşaklara ilişkin araştırmalara değinen Zeybek, “2000’den sonra doğan gençlerin yaklaşık yüzde 70’inin dinle ilgisi yok. Bir kısmı ateist, deist, panteist oluyor; bir kısmı tamamen ilgisiz. Bu tablo, dayatılan din anlayışının sonucudur” dedi. Zeybek, AKP iktidarının beslendiği ideolojik kaynaklara da dikkat çekti. Necip Fazıl Kısakürek, Selefi akımlar ve Müslüman Kardeşler çizgisinin etkili olduğunu savunan Zeybek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ulus yerine ümmet kavramı, cumhuriyet yerine hilafet hayali var. Bu anlayış Cumhuriyet’in temellerini yıkmayı hedefliyor.”

‘ULUS DEVLET HEDEF ALINIYOR’

“Açılım süreci” tartışmalarına da değinen Zeybek, bu sürecin ulus devlet anlayışını tasfiye etmeyi amaçladığını savundu. Milletin Türk, Kürt, Arap şeklinde ayrıştırılmasının anayasal yurttaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirten Zeybek, Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımladığı ulus anlayışını anımsatarak “Anayasa’ya göre yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Ayrım yoktur. Ulus devletlerde bu böyledir” diye konuştu.

‘EKONOMİK YIKIM İDEOLOJİK TERCİHİN SONUCUDUR’

Zeybek, yaşanan ekonomik krizin de siyasal tercihlerden bağımsız olmadığını belirtti. “Bu iktidar ideolojisini halkın refahının önüne koyuyor” diyen Zeybek, şunları söyledi:

“Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Buna karşılık dev yandaş şirketler büyüyor. Bunun nedeni bu iktidarın ideolojisidir.”

Zeybek, yolsuzluk ve israf eleştirisini de sertleştirdi:

“AKP bir yolsuzluk anonim şirketidir. İsrafı günah saymıyorlar. Oysa dürüst bir iktidarla kaynaklar fazlasıyla yeter.”

‘YENİDEN TÜRK DEVRİMİ’

ATA Parti’nin programını “tasarlama” olarak tanımlayan Zeybek, hedeflerinin Atatürk devrimlerini çağın koşullarıyla yeniden hayata geçirmek olduğunu söyledi. Eğitimde bilimsellik, parlamenter sistem, laiklik, karma ekonomi ve bilgi toplumu vurgusu yapan Zeybek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye yeniden çağdaş, laik ve demokratik bir ulus devlet olmak zorundadır. Başka bir yol yoktur.”