Aydınlık'tan sert tepki: “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti..."

05 Kasım 2021 Cuma, 09:09

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay’ın basına yansıyan “borcunu ödemeyen çiftçiye önümüzdeki sene elektrik vermeyeceğiz, boşuna ekin ekmesin” sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydınlık, Güneydoğu’da tarımın bir şirket yüzünden bitirildiğini belirtip “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şirkete sözünü geçiremiyor mu” diyerek tepkisini dile getirdi.

ERDOĞAN’IN VE PAKDEMİRLİ’NİN OSÖZLERİNİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz hafta AKP Grup Toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine ve Bakan Pakdemirli’nin Çanakkale’deki konuşmasına işaret eden Aydınlık, “Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Sayın Bakan’ının sözlerine karşılık bir DEDAŞ yöneticisi nasıl olur da ‘borcu olan çiftçi boşuna ekin ekmesin, elektrik vermeyeceğiz’ diyebilir? Daha bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? ‘Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarlalarını ekmeleri…’ Peki, Sayın Pakdemirli 2 Ekim 2021’de ne demişti? ‘…maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturun’. Bırakın çiftçinin tohumu toprakla buluşturmasını, kendisinin toprakla buluşması imkânsız hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

"BU ZULME SESSİZ KALMAYIN"

Güneydoğu’da elektrik borcu olmayan çiftçi bulunmadığını ifade eden Aydınlık, “Bugün DEDAŞ’ın hizmet verdiği 6 ilde hangi çiftçinin elektrik şirketine borcu yok? Elinde parası olsa öder ama yok, ödeyemiyor. Bu da yetmiyor; çiftçinin desteklemesine şirket el koyuyor. Çoğu yerde not kâğıdına bir rakam yazıp ‘bu senin faturan’ diyorlar çiftçiye. Buradan net bir şekilde ifade ediyorum: Güneydoğu’da tarım bir şirket yüzünden bitiyor. Lütfen, çiftçiye yapılan bu zulme sessiz kalmayın” diyerek sözlerini tamamladı.