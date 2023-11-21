Babacan’ın basın danışmanı Ömer Şahin oldu

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:56

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:56

Babacan’ın basın danışmanlığı görevine deneyimli gazeteci Ömer Şahin getirildi. Yaklaşık 30 yıldır Ankara’da gazetecilik yapan Ömer Şahin; muhabirlik, parlamento muhabirliği, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. Yayınlanmış 4 kitabı bulunan Şahin’in “Siyaset ve Medya” üzerine yazdığı yüksek lisans tezi TBMM tarafından basıldı. 2017'de emekli olan Şahin, bazı TV kanalları ve sosyal medya mecralarında programlar , siyasi yorumculuk yapmaya devam etti. Şahin’in aynı zamanda bazı haber sitelerinde köşe yazıları ve röportajları yayınlandı. Şahin, Elips TV’de “Portreler” isimli programı da hazırlayıp sunuyordu.



