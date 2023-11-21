Babacan’ın basın danışmanı Ömer Şahin oldu
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Ömer Şahin getirildi.
Babacan’ın basın danışmanlığı görevine deneyimli gazeteci Ömer Şahin getirildi. Yaklaşık 30 yıldır Ankara’da gazetecilik yapan Ömer Şahin; muhabirlik, parlamento muhabirliği, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. Yayınlanmış 4 kitabı bulunan Şahin’in “Siyaset ve Medya” üzerine yazdığı yüksek lisans tezi TBMM tarafından basıldı. 2017'de emekli olan Şahin, bazı TV kanalları ve sosyal medya mecralarında programlar , siyasi yorumculuk yapmaya devam etti. Şahin’in aynı zamanda bazı haber sitelerinde köşe yazıları ve röportajları yayınlandı. Şahin, Elips TV’de “Portreler” isimli programı da hazırlayıp sunuyordu.
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