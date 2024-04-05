‘Bakanların sahaya inmesi kaybettirdi’
Yerel seçimlerde tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen AKP, seçim yenilgisinin nedenlerini il il, ilçe ilçe, belde belde analiz ediyor.
AKP’nin sandıklardan çıkan sonuçlar üzerinden yaptığı ön çalışmaya göre İstanbul’da bakanların sahaya inmesi “kaybettirdi” yorumu yapıldı. Ankara’da ise CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın seçimi farkla kazanmasının başlıca nedeninin “ekonomi” olmadığı belirtildi. Ankaralı seçmende “Yavaş’a duyulan güvenin yüksek olduğu”, bu durumun da Yavaş’a rakibi Turgut Altınok karşısında farkla seçimi kazandırdığına dikkat çekildi.
Yapılan analizde Altınok ile Yavaş
arasındaki farkın açılmasında “Altınok’un
mal varlığı ile ilgili tartışmaların” etkisinin
büyük olduğu ifade edildi. Altınok’un
uzun süre belediye başkanlığını yürüttüğü
Keçiören’de de “Altınok’un son dönem
çalışmalarından memnun olmayan
yurttaşların CHP’ye yöneldiği” kaydedildi.
İstanbul’da ise sandığa gitmeyen AKP’li
seçmen sayısının yüksek olduğu ve kentteki
yaşam koşullarının ağırlığının seçim
sonucuna yansıdığı değerlendiriliyor.
Ankara, Bursa, Balıkesir gibi illerde de
“yanlış adaylarla seçime girildiği” tespiti
yapılıyor.
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