Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

AKP’nin sandıklardan çıkan sonuçlar üzerinden yaptığı ön çalışmaya göre İstanbul’da bakanların sahaya inmesi “kaybettirdi” yorumu yapıldı. Ankara’da ise CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın seçimi farkla kazanmasının başlıca nedeninin “ekonomi” olmadığı belirtildi. Ankaralı seçmende “Yavaş’a duyulan güvenin yüksek olduğu”, bu durumun da Yavaş’a rakibi Turgut Altınok karşısında farkla seçimi kazandırdığına dikkat çekildi.

Yapılan analizde Altınok ile Yavaş arasındaki farkın açılmasında “Altınok’un mal varlığı ile ilgili tartışmaların” etkisinin büyük olduğu ifade edildi. Altınok’un uzun süre belediye başkanlığını yürüttüğü Keçiören’de de “Altınok’un son dönem çalışmalarından memnun olmayan yurttaşların CHP’ye yöneldiği” kaydedildi. İstanbul’da ise sandığa gitmeyen AKP’li seçmen sayısının yüksek olduğu ve kentteki yaşam koşullarının ağırlığının seçim sonucuna yansıdığı değerlendiriliyor. Ankara, Bursa, Balıkesir gibi illerde de “yanlış adaylarla seçime girildiği” tespiti yapılıyor.

