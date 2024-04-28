Bakanlıkların önümüzdeki dört yıl için tasarruf tedbirleri pek çok hedef için ‘risk’ sayıldı: İtibardan değil kamudan tasarruf
İktidar her gün kamuda tasarrufla ilgili yeni tedbirler açıklarken bakanlıkların 2024-2028 yılı stratejik planlarında tasarruf tedbirleri pek çok hedef için “risk” sayıldı.
Ulaştırma Bakanlığı’nın
stratejik planında “Ödenek temininde
sıkıntılar yaşanması nedeniyle işlerin
gerçekleştirilememesi veya önemli
gecikmeler yaşanması” riskine yer
verildi. Riskin açıklamasında da bu
durum tedbirlerle ilişkilendirilerek
“Tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek
bekletilmesi ve ödeneklere onay
çıkmaması” dendi.
BÜTÇE KISITLAMASI
Ticaret Bakanlığı’nın stratejik planında da “Bütçe kısıtlamaları ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde yeterli eğitim olanaklarının sağlanamaması” ifadelerine yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın stratejik planında “Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak” hedefi için “Aktif yaşam merkezi projelerinin bütçe kısıtı nedeniyle hizmete açılamaması” riskine yer verildi. Bu riskin açıklamasında da “Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bazı aktif yaşam merkezi projelerine bütçe kısıtı nedeniyle yatırım programlarında yer verilmemesi” dendi. Planda “yatırım programlarında yer verilecek projelerin hizmet ihtiyaçlarına göre önceliklendirilmesi ve aktif yaşam merkezi projelerine bütçeden daha fazla kaynak ayrılması” istendi.
ÖDENEK TEMİN EDİLMEDİ
İçişleri Bakanlığı’nın stratejik planında
da “Hizmetiçi eğitim sürekli ve uzaktan
eğitim yaklaşımı ile etkinleştirilecek,
personelin mesleki, kişisel ve sosyal
gelişimine katkıda bulunularak kurumsal
aidiyet ve kültür geliştirilecektir”
hedefi için ödenek yetersizliği riski
olduğu belirtilerek riskin açıklamasında
yine tasarruf tedbirleri kaynaklı
kısıtlamalara işaret edildi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın stratejik planında
da kurumsal kapasiteyi geliştirmek
amacıyla verilen “Sosyal ve fiziki
imkânların geliştirilmesi” hedefinin
altında, “Tasarruf tedbirlerinden dolayı
planlanan hizmetlere ilişkin gerekli
ödeneğin temin edilememesi” tespiti
“risk” olarak yer aldı.
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