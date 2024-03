Bakırhan: 31 Mart’ta Kürtler size kırmızı kart gösterecek

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:50

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:51

DEM Parti son mitingini Van'daki Musa Anter Parkı Meydanı'nda yaptı.

Van İl Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen mitinge, DEM Partisi Van milletvekilleri, Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal ile ilçe belediye eş başkan adayları katıldı. Adayların tanıtılmasının ardından kalabalığı Kürtçe selamlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasına Türkçe devam etti.

Son mitingi bilinçli olarak Van'da düzenlediklerini söyleyen Bakırhan, "Son mitingimiz. Son miting nerde yapılır? Her parti en güçlü kentinde yapar. Biz de özellikle son mitingimizi Van'da yaparak, buranın halkını ne kadar sevdiğimizi, buranın halkının ne kadar büyük, coşkulu, güçlü, onurlu bir halk olduğunu kanıtlamak için özellikle burada yaptık. Sizler yılardır bize güç verdiniz, bize destek verdiniz, bütün baskılara rağmen davanızdan, mücadelenizden vazgeçmediniz. Sizlere ne yapsak, Van halkı ile ne kadar övünsek azdır" dedi.

‘YANLIŞ HESABINIZ VAN’DAN DÖNER’

Yanlış hesapların Kürt halkının toplandığı meydanlardan döndüğünü belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bakın 40 yıldır önce baskıyla sindirmeye çalıştılar, önce faili meçhul cinayetlerle sindirmeye çalıştılar. Yetmedi; köylerimizi boşalttılar, köylerimizi yaktılar, yaylalarımızı yasakladılar. Kürt halkını kendi toprağından, coğrafyasından, köyünde yaşamasına izin vermediler. Ama Van halkı vazgeçti mi? Hayır. Baktılar ki sadece onunla olmuyor, insanlarımızı cezaevlerine, zindanlara doldurdular. Zindanlarla da başaramadılar.

Çünkü Van halkının mücadelesi halklı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi ne zindanlar ne faili meçhul cinayetler ne baskı ne de faşizm engelleyemeyecektir. Kürdü tanımayan, diline 'bilinmeyen dil' diyen, iradesini zindanlara tıkayanlara diyoruz ki; yanlış hesabınız Van'dan döner, bu meydandan döner. Yanlış hesabınız Van Kalesi'ne çarpar paramparça olur. Baskı karşılık bulsaydı bugün bu meydanı on binler doldurmazdı. Nevruz Bayramı'nda Van halkı 400 bin insanla onurlu davasına sahip çıkmazdı. Bu yok sayan politikalarınızdan vazgeçin. Kürt halkı her zaman barış elini uzatmaya, her zaman müzakereye, her zaman diyaloğa açık bir halktır."

‘NE TÜRKİYE, NE KÜRT HALKI SİZİNLE MUTLU OLMADI’

Kürtlerin 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırmızı kart göstereceğini söyleyen Bakırhan, “Recep Tayyip Erdoğan ne diyor; Kürtler bizim sayemizde mutluluk ve özgürlüklerine kavuştu. 22 yıldır tek bir gün özgür ve rahat olduk mu? 22 yıldır ne Türkiye ne de Kürt halkı sizinle mutlu olmadı Sayın Erdoğan. Size kırmızı kartı göstererek, bir nebze mutluluk tadacaktır. Diyarbakır’da Erdoğan özeleştiri yapar dedik. Ama hala bize şantaj tehdit gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Kürt müzik gruplarının seslendirdiği Kürtçe parçalar eşliğinde halaylar çekildi.