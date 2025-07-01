Bartu Soral kimdir? Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral neden istifa etti?

Zafer Partisi, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge katılmama kararı almasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral istifa ettiğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral'ın yaşamı ise merak edildi. Peki, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral kimdir? Bartu Soral neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

BARTU SORAL KİMDİR?

Bartu Soral 23 Mart 1970 tarihinde Ankara'da doğdu.

Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Bartu Soral, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri dördüncü sırada tamamladı.

BARTU SORAL ENDEN İSTİFA ETTİ?

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinin CHP'nin Saraçhane'de gerçekleştireceği mitinge katılmama kararının ardından istifa ettiğini duyurdu.



