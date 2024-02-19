Başkan Sengel: Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:10

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:10

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP’nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Sosyal medya hesaplarından toplantıdan fotoğraflar paylaşan Sengel, “Ankara’dayız. “Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan” diyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi demek bu ülkenin güvencesi demektir. Bu çatı altında olabilmek; koca yürek ister, şefkat ister, sağduyu ister, bencillik değil toplumcu bir anlayış ister… Uzatılan eli havaya kaldırabilme cesareti ister” notu düştü.