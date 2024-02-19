Başkan Sengel: Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan
İzmir’de değişmeyen üç başkan adayında biri olan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan” dedi.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP’nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Sosyal medya hesaplarından toplantıdan fotoğraflar paylaşan Sengel, “Ankara’dayız. “Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan” diyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi demek bu ülkenin güvencesi demektir. Bu çatı altında olabilmek; koca yürek ister, şefkat ister, sağduyu ister, bencillik değil toplumcu bir anlayış ister… Uzatılan eli havaya kaldırabilme cesareti ister” notu düştü.
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