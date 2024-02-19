Bayburt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bayburt'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayburt'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bayburt Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 3 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bayburt'ta Hükmü Pekmezci Belediye Başkanı seçildi.
Bayburt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
MHP
Göz Atın
Hükmü Pekmezci
10.911 %56,49
AKP
Fatih Yumak
6.905 %35,75
SAADET
569 %2,95
İYİ PARTİ
519 %2,69
CHP
Kağan Eraslan
329 %1,70
BĞMSZ
Mehmet Emir
26 %0,13
DSP
25 %0,13
TKP
17 %0,09
BTP
14 %0,07
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