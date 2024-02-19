Bayburt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bayburt'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayburt'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:07
Bayburt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bayburt'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bayburt Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 3 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bayburt'ta Hükmü Pekmezci Belediye Başkanı seçildi.

Bayburt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

MHP

Göz Atın
Bir partinin daha İBB adayı belli oldu

Bir partinin daha İBB adayı belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: AKP vefa borcunu ödesin

Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: AKP vefa borcunu ödesin

Hükmü Pekmezci

10.911 %56,49

AKP

Fatih Yumak

6.905 %35,75

SAADET

569 %2,95

İYİ PARTİ

519 %2,69

CHP

Kağan Eraslan

329 %1,70

BĞMSZ

Mehmet Emir

26 %0,13

DSP

25 %0,13

TKP

17 %0,09

BTP

14 %0,07


31 Mart haberleri yerel seçim haberleri bayburt haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?

Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?
Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi
Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!