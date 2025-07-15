Bekir Bozdağ’dan yeni anayasa formülü: 'İlk kez burada söyleyeceğim'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde HaberTürk TV'de açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz günü yaşananları aktaran Bozdağ, yeni anayasa önerisi yapımı için şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden bir uzlaşma zemini vardı. Şimdi bir uzlaşma zorluğu var. Benim bu uzlaşma zorluğunu aşmak için bir formül önerim var, ilk kez burada söyleyeceğim.

"UZLAŞILAMAYAN MADDELERİ YENİ ANAYASAYA TAŞIMAK..."

Uzlaşılamayan maddeleri hiçbir şeyine dokunmadan yeni anayasaya taşımak, uzlaşılan maddeleri de buna ilave etmek.

Önemli olan 1982 yerine 2025 yazan, darbecilerin yaptığı yerinde TBMM'nin yaptığı bir anayasa olmasını sağlamak."