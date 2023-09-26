BEKSAV Eş Başkanı Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

HDP'den 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde milletvekili adayı olan, BEKSAV Eş Başkanı Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 08:03
BEKSAV Eş Başkanı Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
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Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) eş başkanı ve 2015'te HDP'den milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Fransa'dan, İstanbul Havalimanı'na saat 19.35 sıralarında inen uçakla Türkiye'ye gelen Latife Canan Kaplan'ın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (MLKP) şeklindeki aranma kaydından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

BEKSAV'DAN ÇAĞRI

BEKSAV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eş başkan Kaplan’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

BEKSAV’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"Eş başkanımız Latife Canan Kaplan havalimanında gözaltına alındı. Henüz gözaltı sebebi belli olmayan eş başkanımız derhal serbest bırakılsın!"

2015'TE ADAY OLMUŞTU

Polis merkezine götürülen Latife Canan Kaplan, verdiği ilk ifadede Fransa'ya tatile gittiğini, İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Kaplan'ın 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP'den İzmir 1. Bölge Milletvekilliği'ne aday gösterildiği öğrenildi.


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HDP Latife Canan Kaplan

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