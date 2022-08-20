Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa mitingi öncesinde, “Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim” dedi ve Manisalılara, “İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak” sözleri ile seslendi.

ANKA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:05
Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da, Erdoğan’dan önce kısa bir konuşma yaptı. Arınç, “Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim” dedi ve Manisalılara, “İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak” sözleri ile seslendi.

"AK PARTİ’NİN GÖNÜLLÜ BİR TEMSİLCİSİ OLARAK HUZURLARINIZDAYIM"

Arınç, şunları söyledi:

  • Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç’ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. 5 dönem milletvekilliği yaptım, 4 dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcısı yaptı, Meclis başkanı yaptı, 5 senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım, AK Parti’nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım.

“BUNDAN SONRA DA AYNI VEFAYLA, AYNI SADAKATLE…”

  • Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti’ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse; bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın 10 mislini Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugün vereceği mesajları önümüzdeki seçimlerde hep beraber oylarımızı tasdik ederek, göndererek hepimiz göstereceğiz.  Manisa çok büyük hizmetler aldı. İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim.

Recep Tayyip Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı Bülent Arınç

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