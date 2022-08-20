Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı...

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da, Erdoğan’dan önce kısa bir konuşma yaptı. Arınç, “Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim” dedi ve Manisalılara, “İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak” sözleri ile seslendi.

"AK PARTİ’NİN GÖNÜLLÜ BİR TEMSİLCİSİ OLARAK HUZURLARINIZDAYIM"



Arınç, şunları söyledi:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç’ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. 5 dönem milletvekilliği yaptım, 4 dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcısı yaptı, Meclis başkanı yaptı, 5 senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım, AK Parti’nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım.



“BUNDAN SONRA DA AYNI VEFAYLA, AYNI SADAKATLE…”

