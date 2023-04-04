Büyük Birlik Partisi'nden 'isim değişikliği' kararı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:50

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:50

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Logolarının aynı kalacağını ifade eden Destici, parti isimlerinin 'Büyük Birlik' olarak değiştirildiğini açıkladı.

"HÜDA PAR EŞİTTİR HDP DEĞİLDİR"

Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) parti tüzüğüne karşı olduğunu ve söylemlerini doğru olmadığını söyleyen Destici, "HÜDA PAR eşittir HDP değildir" ifadesini kullandı.

Seçimlerde hedeflerinin yüzde 4-5 oranında oy almak olduğunu ifade eden Destici, "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" dedi.