Büyük Birlik Partisi'nden 'isim değişikliği' kararı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Destici, partisinin kısaltılmış isminin 'Büyük Birlik' olarak değiştirildiğini duyurdu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Logolarının aynı kalacağını ifade eden Destici, parti isimlerinin 'Büyük Birlik' olarak değiştirildiğini açıkladı.
"HÜDA PAR EŞİTTİR HDP DEĞİLDİR"
Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) parti tüzüğüne karşı olduğunu ve söylemlerini doğru olmadığını söyleyen Destici, "HÜDA PAR eşittir HDP değildir" ifadesini kullandı.
Seçimlerde hedeflerinin yüzde 4-5 oranında oy almak olduğunu ifade eden Destici, "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay