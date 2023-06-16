'Can Atalay bize adaleti öğreten kişidir'
Söz konusu davalarda yargılananların aileleri, milletvekili seçildikten sonra hukuksuzca tutuklu bulunan Atalay’ın tahliyesini istedi.
Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmesine karşın tutukluluğu devam eden avukat Can Atalay’ın serbest bırakılmaması karşısındaki tepkiler sürüyor. Gezi Parkı protestoları davası kapsamında, Silivri Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay, Soma katliamı, Çorlu tren faciası, Ermenek maden faciası, Sakarya Hendek havai fişek patlaması ve Aladağ öğrenci yurdu yangını gibi pek çok “toplumsal davada” görev aldı. Söz konusu davalarda mağdur olan veya yargılananların aileleri tutuklu milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi için çağrı yaptı.
'SESİMİZ, İSYANIMIZ...'
Hendek havai fişek fabrikası patlamasında ağabeyini kaybeden Mervenur Yılmaz, “Can Atalay, sesimiz, sözümüz, isyanımız olmuştur. Hatay’ın değil, Türkiye’nin vekilidir” dedi.
Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ise “Benim çocuğumun katili 16 yıl almasına rağmen bir gün dahi içeride yatmamışken Can Atalay tutuklu, halen içeride. Can Atalay derhal serbest bırakılsın” diye konuştu.
'CANINI BİLE VERECEKTİ'
Çorlu tren faciasında, ailesinden dört kişiyi kaybeden Zeliha Bilgin, “Can Atalay bize adaleti öğreten kişidir. O kalkıp konuştuğu zaman sanki ben konuşuyordum, Bihter’imin hakkı için canını verecekmişçesine konuşuyordu. Adalet nerede? Neden Can içeride?” şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'
- Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler
- 'Geçersiz oy kullandım' dedi sonuç çok başka çıktı!
- Görüşmenin perde arkası!
- Menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti
- Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
- Gözler faiz kararında: Reuters tahminini açıkladı
- Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı
- Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
- İrfan Değirmenci paylaştı: '3 Temmuz'u bekleyin'