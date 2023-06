Yayınlanma: 16.06.2023 - 21:35

Güncelleme: 16.06.2023 - 21:35

Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmesine karşın tutukluluğu devam eden avukat Can Atalay’ın serbest bırakılmaması karşısındaki tepkiler sürüyor. Gezi Parkı protestoları davası kapsamında, Silivri Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay, Soma katliamı, Çorlu tren faciası, Ermenek maden faciası, Sakarya Hendek havai fişek patlaması ve Aladağ öğrenci yurdu yangını gibi pek çok “toplumsal davada” görev aldı. Söz konusu davalarda mağdur olan veya yargılananların aileleri tutuklu milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

'SESİMİZ, İSYANIMIZ...'

Hendek havai fişek fabrikası patlamasında ağabeyini kaybeden Mervenur Yılmaz, “Can Atalay, sesimiz, sözümüz, isyanımız olmuştur. Hatay’ın değil, Türkiye’nin vekilidir” dedi.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ise “Benim çocuğumun katili 16 yıl almasına rağmen bir gün dahi içeride yatmamışken Can Atalay tutuklu, halen içeride. Can Atalay derhal serbest bırakılsın” diye konuştu.

'CANINI BİLE VERECEKTİ'

Çorlu tren faciasında, ailesinden dört kişiyi kaybeden Zeliha Bilgin, “Can Atalay bize adaleti öğreten kişidir. O kalkıp konuştuğu zaman sanki ben konuşuyordum, Bihter’imin hakkı için canını verecekmişçesine konuşuyordu. Adalet nerede? Neden Can içeride?” şeklinde konuştu.