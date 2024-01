Can Atalay'ın avukatı Cumhuriyet'e konuştu: Meclis’i suçlarına ortak ettiler! AYM’ye dördüncü başvuru yapılacak

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:46

Güncelleme: 30.01.2024 - 18:07

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararının Meclis'te okunmasıyla Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Atalay'ın avukatı Deniz Özen, kararın Anayasa Mahkemesi'nin üzerine iki kere ihlal kararı verdiği, hukuken yok hükmünde olan bir karar olduğunu söyledi.

Özen “Dolayısıyla bu kararın okunmasını hukukla hiçbir bağı yok. Can Atalay açısından hiçbir şey değişmemiştir. Can Atalay 100 bini aşkın oyla seçilmiş bir vekildir. Hatay halkı kendisine bu sorumluluğu yükledi ister Meclis’te karar okunsun vekilliğini düşürdük desinler isterlerse ‘Anayasa Mahkemesi kararına uymuyoruz’ desinler. Can Atalay açısından değişen bir şey yok” dedi.

Dördüncü Anayasa Mahkemesi başvurusunda bulunacaklarını dile getiren Özen, “Mecliste kararın okunması üzerine bunun da bir ihlal olduğu ve iptali için yeniden bir başvuru yapacağız. Ondan sonraki sürece birlikte göreceğiz. Ortada hukuki tartışma yok. Türkiye de anayasal düzen fiilen askıya alınmış durumda. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir takım insanlar var ve sahip oldukları kamu gücünü kullanarak bunu yapıyorlar. ‘Suç işliyorlar’ derken bunu slogan atmak için söylemiyoruz. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri bugüne kadar suç işlediler, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri de suç işledi. Şimdi ise Meclis’i de bu suçu ortak ettiler” dedi.