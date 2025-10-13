Çarpıcı seçim anketi sonucu... CHP birinci, DEM Parti MHP'yi geçti!

ALF Araştırma, olası bir genel seçimde yurttaşların oy tercihlerine ilişkin bir araştırma yaptı.

6-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette, yurttaşlara "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yapılan araştırmanın sonucunda, CHP birinci parti olarak çıktı.

Katılımcıların yüzde 33.1’i CHP’ye oy vereceğini ifade ederken yüzde 30.6’sı ise AKP’ye oy vereceğini belirtti.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 33.1

AKP: Yüzde 30.6

DEM Parti: Yüzde 9.1

MHP: Yüzde 8.5

Zafer Partisi: Yüzde 4.4

İYİ Parti: Yüzde 4.1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.3

Anahtar Parti: 1.8

Türkiye İşçi Partisi: 0.9

Diğer partiler: Yüzde 4.2