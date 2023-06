Celal Sami Tüfekçi kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:21

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Celal Sami Tüfekçi, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Celal Sami Tüfekçi kimdir? Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi kaç yaşında, nereli? İşte, Celal Sami Tüfekçi hakkında merak edilenler...

CELAL SAMİ TÜFEKÇİ KİMDİR?

Celal Sami TÜFEKCİ 1971 yılında Giresun’da doğdu. Tamamı Makine Mühendisliği alanında olmak üzere, Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, yüksek lisans derecesini Northeastern Üniversitesi (Boston, Massachusetts, ABD); doktora derecesini ise Rensselaer Polytechnic Institute’ten (Troy, New York, ABD) aldı.

Profesyonel kariyerine Pitney Bowes Inc.’nin (Shelton, Connecticut, ABD) Araştırma Merkezi’nde Proje Mühendisi olarak başlayan Dr. TÜFEKCİ, yüksek performanslı hareket kontrolü konusunda patentli çalışmalara imza attı.

TÜFEKCİ, Mekatronik ve Kontrol Sistem Tasarımı Uzmanı olarak çok sayıda projede yer aldı ve çeşitli şirketlere danışmanlık yaptı.

Thales Alenia Space (Cannes, Fransa) firmasında Uydu Tasarım Uzmanı olarak TÜRKSAT 3A (Fırlatma/Ariane-5: 12 Haziran 2008, Kourou, Fransız Guyanası) uydusunun üretiminde ve teknoloji transfer ekibinde görev yapan TÜFEKCİ, TÜRKSAT’ta (Ankara, Türkiye) Milli Haberleşme Uyduları Program Direktörlüğü görevini üstlendi.

TÜFEKCİ daha sonra, TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde (Ankara, Türkiye) Başuzman Araştırmacı olarak RASAT (Fırlatma/Dnepr: 17 Ağustos 2011, Yasny, Rusya) ve GÖKTÜRK-2 (Fırlatma/LM2D: 18 Aralık 2012, Jiuquan, Çin) yer gözlem uydu projelerinde çalıştı.

Akademik kariyerinde Rensselaer Polytechnic Institute’te (Troy, NY, ABD) Araştırma Görevlisi; University of Connecticut’ta (Storrs, Connecticut, ABD) Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı; University of Ontario Institute of Technology (Oshawa, Ontario, Kanada), Gazi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde Öğretim Görevlisi ve son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Merkez Araştırma Laboratuvarı Müdürü olarak görev yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığında Uzay Daire Başkanı olarak göreve başlayan ve yüksek çözünürlüklü GÖKTÜRK-1 (Fırlatma/Vega: 5 Aralık 2016, Kourou, Fransız Guyanası) Uydu Programı ile Uydu Fırlatma Programlarını yürüten Dr. TÜFEKCİ, daha sonra Başkan Yardımcısı olarak atandı ve halen bu görevine devam ediyor.

Geçmişte de birçok şirketin yönetim kurulunda görev alan Dr. TÜFEKCİ, halihazırda Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB OSB, Ankara, Türkiye), TeknoHAB (TeknoHAB OSB, Ankara, Türkiye) ve ULAK Haberleşme AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı; ASELSAN AŞ ?Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye) ve TRMOTOR AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Dr. TÜFEKCİ ayrıca Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyesi.

CELAL SAMİ TÜFEKÇİ ÖZEL HAYATI

Celal Sami Tüfekçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Alpaslan Kavaklıoğlu

Bilal Durdalı

Celal Sami Tüfekçi

Şuay Alpay