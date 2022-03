Cemal Enginyurt'tan çok sert sözler: 'Eyyy Saray'daki beyefendi...'

06 Mart 2022 Pazar, 13:34

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Divan Başkanı seçildiği DP 14. Olağan Büyük Kongre’sinde kürsüden de bir konuşma yaptı.

DEMİREL’İN FÖTR ŞAPKASINI TAKTI

Kürsüye gelen Enginyurt, bir görevlinin çanta içinde getirdiği, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in siyah fötr şapkasını elinde kısa bir süre salladı. Fötr şapkayı giyen Enginyurt, “Demirel’in şapkası olmadan olmazdı, Allah ruhunu şad etsin, mekanın cennet etsin inşallah” dedi. Daha sonra Enginyurt, yanına gelen görevliye şapkayı verdi ve konuşmasına devam etti.

Enginyurt’un konuşması özetle şöyle:

“76 yıllık bir siyasi hareket… Barajlar yapan, köprüler yapan, fabrikalar yapan, okullar yapan devvleti devlet yapan bir siyasi hareket… Üzerine ölü toprağı serildi. Demirel’in, Özal’ın sayesinde vekil olanlar, bakan olanlar, başbakan olanlar terk etti ama sizler terk etmediniz. Allah hepinizden razı olsun.

“DEMOKRATLAR ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ MİSALİ ATEŞİ YAKMIŞ TÜRKİYE’Yİ AYDINLATACAK”

Bugün, bu salonu doldurarak bütün Türkiye’ye demokratların mesajını verdiniz. Dediniz ki: ‘Mahkum değilsiniz. Kimseye muhtaç değilsiniz. Demokrat Parti var. Çare Demokrat Parti’ dediniz ve öyle bir taraf seçtiniz ki tarafınızdan dolayı sizi kutluyorum. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çölünde şehit Hüseyin oluruz dediniz. Birileri makam için, mevki için, şan için, şöhret için ya da korkuyla yollarını değiştirirken siz yolunuzu değiştirmediniz. Siz, Anadolu dediniz. Siz Türkiye dediniz. Siz, demokrasi dediniz, özgürlük dediniz, adalet dediniz, hukuk dediniz ve bugün bu salondan inşallah bütün Türkiye’ye umut ışığını yaktınız. Artık bu salon gösteriyor ki Demokratlar Ergenekon’dan çıkış misali ateşi yakmış Türkiye’yi aydınlatacak.

“MAVİ GÖZLÜ DEV ADAM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖLDÜ DE CUMHURİYETE BİR ŞEY OLMADI”

Baskılar var. Zulümler var. Tehditler var. Yıldırmak isteyenler var. Korkutmak isteyenler var ama buna rağmen Demokratlar, hala hala her birisi 18 yaşında yiğit bir Çanakkale destanı misali bu salonda. Birileri, Türkiye’yi kendinin payitahtı sanıyor. Bu ülkeye şahsımın ülkesi diyor. Kendi istediği kadar demokrasi veriyor, kendi istediği kadar özgürlük veriyor. Herkesi susturdu. Satın alabildiğini satın aldı. Satın alamadığını hapse attı, korkuttu ama unuttuğu bir şey var. Demokratlar, hiçbir zaman korkmadı, susmadı, yılmadı. Eyy! Saray'daki beyefendi, demokratlar geliyor, sana ilk seçimde hesap soracaklar. Efendim neymiş? Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batarmış. Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke perişan olurmuş... Bu nasıl bir anlayış? Allah’ın ‘sen olmasaydın cihanı yaratmazdım’ dediği iki cihan güneşi Allah Resul’ü öldü de İslam’a bir şey olmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk öldü de Cumhuriyete bir şey olmadı.

“SANDIKLA GELDİNİZ, SANDIKLA GİDECEKSİNİZ”

Sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz. Bunun adı demokrasi. Hazmedemeyebilirsiniz. İşiniz gücünüz algı yaratmak. Her gün benzin artıyor, her gün mazot artıyor. Elektrik fiyatları can yakıyor. Doğalgaz el yakıyor ama bunlar çıkıyor, ısrarla dış güçler, yabancı güçler, efendim oyun oynuyorlar. Bize kumpas kuruyorlar. Benzinde zam olur devlet yapmaz dersiniz. İndirim olur reis yaptı deyip halay çekersiniz. Elektriğe yüzde 127 zam yaparsınız, uykuya yatarsınız. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 14 indirdi diye horon tepersiniz. İşinize geldi mi dış güçler, işinize geldi mi Recep Tayyip Erdoğan. Öyle yağma yok.

“20 YILDIR SİZ YÖNETİYORSUNUZ BU ÜLKEYİ. AYIPTIR. BUNU NASIL SÖYLÜYORSUN?”

CHP, 40 yıldır iktidar olamadı. Adalet ve Kalkınma Partisi de 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bunların kafasında ne varsa ne içiyorlarsa Türkiye’yi bu hale CHP getirdi diyorlar. Arkadaş, 20 yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Ayıptır. Bunu nasıl söylüyorsun?

“ALTI PARTİNİN BİR ARAYA GELMESİ TÜRK MİLLETİNDE HEYECAN YARATTI”

Altı parti bir araya geldi. Bir mutabakat imzaladı. Bu mutabakat, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı. Yani, parlamenter sistemle ilgili. Arkadaş, yirmi gündür yıkıyorlar ortalığı. Hani ne oldu? Dağ fare doğurdu, bunun içinde ekonomi yok, bunun içinde tarım yok… Yahu acele etmeyin. Hepsi sırayla gelecek de. Siz bu kadar niye rahatsız oldunuz burada? Altı partinin bir araya gelmesi sizi niye rahatsız etti? Altı partinin bir araya gelmesi Türk milletinde heyecan yarattı, coşku yarattı, umut yarattı ama siz çok korktunuz.

“HDP’Lİ SENDEN OLUNCA ROZET TAKIYORSUN. TÖVBE Mİ ETTİ? YOLA MI GELDİ? NE OLDU? HAİN HER ZAMAN HAİNDİR”

Öyle yağma yok. Millet aç diyoruz, millet perişan diyoruz, HDP kimin yanında diyorlar. EYT’liler kan ağlıyor çözün sorunlarını diyoruz. HDP kimin yanında diyorlar. Vergi Usul Kanunu 359’dan 1.5 milyon insan mağdur olmuş çözün diyoruz. HDP kimin yanında? 3600’ü çıkartın diyoruz. HDP kimin yanında? İnsanlar aç diyoruz, siz HDP’den haber verin diyor. HDP kimin yanındaysa Allah onun belasını versin o zaman. Biz kimin yanında olduğunu biliyoruz. 3 ay önce Diyarbakır HDP Dicle Belediye Başkanı’na rozeti takanın adı kim? Recep Tayyip Erdoğan. HDP’li senden olunca rozet takıyorsun. Tövbe mi etti? Yola mı geldi? Ne oldu? Hain her zaman haindir. Niye yanına alınca kahraman yaptın?

“EĞER BUNDAN SONRA VERECEKSE BU MİLLETİN ANASINA SÖVEN BEŞLİ ŞEREFSİZ ÇETE VERSİN”

Hakaret. Her sözleri hakaret. Her işleri hakaret. Efendim diyorlar, artık vatandaşın da diyorlar. Devlete yardımcı olma zamanı geldi. Artık vatandaş da biraz destek olsun. Ne zaman olmadı bu vatandaş? Depren oldu İBAN verdiniz, verdik. Pandemi oldu İBAN verdiniz, verdik. Deprem, sel oldu İBAN verdiniz, verdik ama artık bu millet diyor ki Recep Tayyip Erdoğan bizim verme zamanımız geçti, biz de verecek bir şey kalmadı. Eğer bundan sonra verecekse bu milletin anasına söven beşli şerefsiz çete versin. Eğer bundan sonra biri bir şey verecekse sarayda beş maaş, on ballı maş verdiklerin versin.

“İLK SEÇİMDE DE TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKLER”

Elektrikte ampulleri söndürün, tasarruf edin diyorlar. Sabret. O ampulleri öyle bir söndüreceğiz ki tamamını kafanızda patlatacağız Allah’ın izniyle. Nasıl geldiyse öyle gidecekler. Efendim, korku imparatorluğu yaratıyorlar. Bunlar gitmezler, bir yolunu bulurlar, İstanbul seçimlerinde nasıl tıpış tıpış gittilerse ilk seçimde de tıpış tıpış gidecekler. Öyle hiç kimse milleti sınamaya kalkmasın. Hiç kimse milletle oynamaya kalkmasın. Nasıl seçimle geldiysen aynı şekilde seçimle gideceksin. Demokratlar bunu yapacaktır.”