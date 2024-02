Cemil Tugay: 30 ilçeyi de alacağız, bize inanın

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:58

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına ve ziyaretlerine devam CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bayındır, Çiğli ve Karabağlar'da aday tanıtım toplantılarında coşkulu kalabalıklara seslendi.

Tugay, Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu ile CHP İlçe Başkanlığının önünde, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'la birlikte Çiğli Cumhuriyet Meydanı'nda, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnay Kınay'la da Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda sahneye çıktı, kalkınma belediyeciliği ve sandık ittifakına vurgu yaptı.

Halka çok daha yakın, kararları birlikte veren, temel ihtiyaçları karşılayan bir anlayışıyla hizmet üreteceklerinin altını çizen Tugay, “İzmir kendi belediyesiyle kalkınan, işsize iş bulan, kendi ürettiğiyle daha uygun fiyata beslenen bir kent olacak, Türkiye’ye örnek olacağız” diye konuştu.

“ÖRGÜTÜMÜZLE GURUR DUYUYORUZ”

“İşte örgüt, işte başkan”, “Seninle gurur duyuyoruz” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, “Örgütümüzle çok büyük gurur duyuyoruz. Bizlerden çok iyi hizmetler beklediğinizi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin taşıdığı bayrağı daha ileriye götürmesini istediğinizi söylediniz. Ben bu bilinçle çalıştım ve hazırlandım. Bizler, kökleri Kuvai Milliye’ye dayanan, ülkemizin demokrasi tarihine adını yazdıran 100 yıllık partimizle bugüne kadar görev alan bütün belediye başkanlarımız ve siyasetçilerimizle bu ülkenin onurunu korumak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR”

“Ülkemizde yoksulluk, enflasyon, pahalılık olmasına rağmen, kötüye giden çok şey varken İzmir bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi var ve sizleri hiç yalnız bırakmayacağız. Aramızda olan bu yakınlık hiçbir zaman bozulmasın, Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin” diyerek sözlerine devam eden Tugay, “Biz bu şehrin yetiştirdiği evlatlarıyız. Bugün de karşınızda ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımızla duruyoruz. En temiz duygularımızla karşınızdayız. Amacımız, sizlere hizmet etmek, görev sonunda mahcup hissetmemek. Sizleri böyle görünce heyecanlanıyoruz. Bizler CHP çatısı altında hizmet etmekle, siyaset yapmakla onur duyuyoruz ve ölene kadar bu onuru duymaya devam edeceğiz. Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir, mirasıdır. Elbette sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

“BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

İzmir’de 30 ilçeyi de alacaklarına inandığını ifadeden Tugay, “İzmir üzerine hayaller kuranlara sesleniyorum; İzmir’i asla alamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi olarak kalmaya devam edecek. 30 ilçeyi de alacağız. Partimizde olan değişimle ben buna inanıyorum. Bu inancı paylaşın mücadeleye katılın. Demokrasi bir bayrak değişimidir. Zamanı geldiğinde bayrağı bir yoldaşa devretmektir. Öncelikle aday adayı olan, sahada olan, partimizi onurla temsil eden tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. Şu an görevi devraldığımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve mevcut başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Emekleriyle varlıklarıyla İzmir’e hizmet ettiler, miras bıraktılar. Bayrağı biz alıp ileriye taşıyacağız. Bunu bütün ilçeler için yapacağız. Ailenizden biri olacağız. Bizleri hiçbir yanlışla bir arada görmeyeceksiniz. Bugüne kadar nasıl onurla bu mücadelede olmuşsak bundan sonra da o şekilde tertemiz mücadele edeceğiz. Ben bütün İzmir’le gurur duyuyor, bu şehrin bu milletin evladı olmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ”

Kalkınma belediyeciliği modeliyle hizmet üreteceklerinin altını çizen Tugay, “Çocuklara süt dağıtımı İzmir’den başladı. Kooperatifler kuruldu, tarım desteklendi. Aziz Kocaoğlu başkanımız zamanında İzmir modeli dediler, ülkeye örnek oldu. İhsan Alyanak başkanımız döneminde başlayan belediyeciliği biz büyüttük. Artık kalkınma belediyeciliği diyoruz çünkü bu ülkede yüksek enflasyon yoksulluk yarattılar. İnsanlarımız her türlü masraftan zamdan şikâyet etmeye başladılar, kira ödeyemez hale geldiler. Bunu yaratan bugün ülkeyi kötü yöneten hükümet. Buna karşı biz darda olan vatandaşların yanında olacağız ama sadece bununla kalmayacağız. İzmir kendi belediyesiyle kalkınan, işsize iş bulan, kendi ürettiğiyle daha uygun fiyata beslenen bir kent olacak, Türkiye’ye örnek olacağız. Sanat ve kültürde bugüne kadar olduğu gibi en aydın şehirlerden biri olmaya devam edeceğiz. Bu şehir her türlü kötülükten her türlü istismardan, rantçılardan, yalancılardan, ahlaksızlardan birlikte koruyacağız” ifadelerini kullandı.

“SU FATURALARI DÜŞECEK”

Vatandaşların yüksek su faturası serzenişi üzerine konuşan Tugay, “Su parası kesinlikle düşecek. Kademe kademe azaltacağız. Ben başkalarının söylediği gibi gerçekleştirilemeyecek vaatlerde bulunmayacağım. Ama söz veriyorum size; öncelikle sosyal yardım alan, sosyoekonomik sorunu olan vatandaşlarımızdan başlayacağız. Maliyetleri düşürdükçe ücretler de çok aşağı düşecek. Bu ülkede enflasyonu yaratanlar bu ülkede enerji giderlerinin maliyetini yükseltenler gerçekten utanması gereken insanlar. Onlar bu enflasyonu düzeltmediği için enerji giderleri bu kadar yüksek olduğu için personel giderleri bu kadar yüksek olduğu için ülkede bu kadar kötü bir enflasyonist ortam olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Ama biz sizin yanınızdayız. Ne su parası ne ulaşım parası, artık sizler için sorun olmayacak. En kısa zamanda bunları halledeceğiz. Bu kentin kimliğine, bu kentin değerlerine, bu kentin iradesine sahip çıkan insanların sandıkta ittifakı gerekiyor. Bunu lütfen herkese anlatır mısınız? Bize dürüst, cesur, namuslu, cumhuriyetine bağlı ona inanan, vatanını milletini seven, halkının hakkını savunan insanların ittifakı gerekiyor. Bu ittifak için hepinizi göreve davet ediyorum” dedi. Konuşmasını bir sloganla noktalayan Başkan Tugay, “Bir Helil, bir Cemil Karabağları ayağa kaldıracak” diyerek Helil İnay Kınay’ın elini havaya kaldırdı.