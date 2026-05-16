Cemil Tugay'dan AKP'ye salvolar: 'Sosyal adaletten bahsediyorsunuz ama İzmir'in sorunlarını görmezden geliyorsunuz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın idaresinde Kültürpark 4 No’lu Hol’deki Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Birleşimde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

ASLAN PAYI RAYLI SİSTEME

2025 yılı boyunca özellikle raylı sistem yatırımları öne çıkarken, Buca Metrosu için 5,5 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Buca Onat Tüneli ve bağlantı yolları projesi kapsamında ise 857 milyon TL yatırım yapıldı.

Asfalt kaplama ve yol bakım çalışmaları da yıl boyunca devam etti. Toplam sermaye giderinin 16,3 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtilirken, en yüksek yatırım harcamalarının Raylı Sistemler Dairesi ile Fen İşleri Dairesi tarafından yapıldığı ifade edildi. Kesin hesap görüşmelerinde sosyal belediyecilik uygulamalarının güçlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi desteklerin devam ettiği, öğrenci desteklerinin sürdürüldüğü ve amatör spor kulüplerine katkı sağlandığı belirtildi.

Yalnızca ESHOT’a yıl içerisinde 12,8 milyar TL destek verildiği ifade edilirken, ulaşım hizmetlerinin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Ayrıca belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde, aktif büyüklüğünün 1 trilyon TL seviyesini aştığı, öz kaynaklarının ise 951,7 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından 10 yıl sonra yeniden AAA seviyesinde, en yüksek kredi notuyla değerlendirilmesinin de mali yapı açısından önemli bir gösterge olduğu ifade edildi.

EKONOMİK KRİZ VE ENFLASYON VURGUSU

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe, gelir ve giderlerinin Türkiye’deki ekonomik krizden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Ülkedeki yüksek enflasyona dikkati çeken Tugay, “Doğalgaz fiyatını artıran belediye değil ancak belediye doğalgaz kullanmak zorunda. Bu nedenle giderlerde artış yaşanmış olabilir mi? Merkez Bankası ve hükümetin yıl başındaki enflasyon tahminiyle yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon oranı arasında büyük fark oluştu. Bunların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelir ve giderlerini etkileyip etkilemediğini değerlendirmenizi istiyorum. Biz bütçe yapıyoruz ancak enflasyonu hiçbir belediye belirlemiyor. Ayrıca öngöremediğimiz bir durum daha yaşandı. 2025 yılının ilk dört ayında Hazine ve İller Bankası payımızın yüzde 40’ı kesildi” dedi.

“BUCA METROSU’NU KENDİ KAYNAKLARIMIZLA YAPACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceği açısından önemli yatırımlarından biri olan Buca Metrosu’yla ilgili de AK Parti grubuna seslenen Tugay, “Buca Metrosu’nu kendi kaynaklarımızla yapacağız. Bu proje bizim için çok önemli. Kredilerle ilgili önce baskıyı kaldırın, finansmanın önünü açın, en azından bir kredi onaylayın; ardından eleştirin. Belediyenin zor duruma düşmesi için her yolu deniyorsunuz. Samimiyet söylemleriniz gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir bakanlıkta ya da müdürlükte sorunlarımızın çözümüne katkı sunmadınız. Sıkıntıya düşmemizi istiyorsunuz ve siyasetinizi bunun üzerine kuruyorsunuz” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE KREDİ ONAYI ELEŞTİRİSİ

Merkezi hükümetin kredi onayları konusunda engel oluşturduğunu ifade eden Tugay, şöyle konuştu:

“Biz yatırım bütçesi diyoruz, siz memurlara para ödüyoruz diyorsunuz. Memura ödenen para yatırım olabilir mi? İzmir’e yatırım yapmaya hazırız diyorsunuz ama Körfez’i temizlemede, raylı sistemde, arıtma projelerinde, İZBAN sorunlarını çözmede ve ikinci çevre yolunda yoksunuz. El atıp yaptığınız tek şey Meslek Fabrikası ve Gasilhane gibi bazı hizmetleri almak oldu. Sosyal adaletten bahsediyorsunuz ama İzmir’in 4,5 milyonluk nüfusunun sorunlarını görmezden geliyorsunuz. Kredi verdik diyorsunuz ama Mürselpaşa ve Ege Mahallesi köprülerine kredi verilmedi.

Bir kuruş kredi kullanamadık. Teşekkür etmeyi çok isterdim ama iki yılı aşkın süredir krediler bekliyor. Bir yıl boyunca gereksiz yere onay verilmedi. İzmir’e bir metre metro yapmadınız, verdiğiniz sözleri tutmadınız. İzmir’e engel olamazsınız, buna hakkınız yok. Enflasyon ve ekonomik koşullar ortadayken, memur maaşı ödemek yatırım değildir. Keşke İzmir’i sevseniz, sorunlarını çözmek için irade koysanız. Bu krediler hükümetin cebinden çıkmıyor, sadece bir imza gerekiyor. Bakanlığa gidiyoruz, yardımcı olacağım deniyor ama süreç ilerlemiyor. İzmir’deki bazı siyasi baskılar nedeniyle onayların çıkmadığı söyleniyor. Biz İzmir’in hakkını savunmaya devam edeceğiz."

AKP'YE SALVOLAR

Tugay, AKP'li belediyelerin iyi, İzmir’in kötü yönetildiği algısının oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek, “İzmir halkı göz göre göre kandırılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin ekonomik tablosunu oluşturanlar İzmir’i de bu hale getirmeye çalışıyor” dedi.

Kamu-özel iş birliği projelerini de eleştiren Tugay, şehir hastaneleri ve otoyollara yönelik ödemeleri hatırlatarak, “2025 yılında şehir hastanelerine 111,1 milyar lira kira ödendi. Döviz garantili otoyollara 85 milyar lira aktarıldı. Uçak inmeyen havaalanlarına 9,8 milyar lira ödendi” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamaların belediyeler ve vatandaş üzerinde yük oluşturduğunu söyleyen Başkan Tugay, toplu taşımada vergi yüküne de dikkat çekerek, belediye otobüslerinden alınan vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tugay, “İzmir'de Türkiye’nin en ucuz toplu taşıması yapıyoruz. İnsanlarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Biraz vicdanı olanın bu tabloyu görmesi gerekir” ifadelerini kullandı.