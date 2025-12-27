Cemil Tugay'dan, Şenol Aslanoğlu'nun yeniden gözaltına alınmasına tepki: 'Bunlar, yaşamak istemediğimiz şeyler'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne ilişkin zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İzmir il eski başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınması hakkında açıklamada bulundu.

"YAŞAMAK İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER"

Tugay açıklamasında şunları söyledi:

"Bunlar yaşamak istemediğimiz şeyler. Ben de yarım saat önce öğrendim. Detayları ve neden gözaltına alındığını bilmiyorum. Kooperatif yönetimleriyle ilgili başka soruşturmanın devam ettiğini duymuştuk. Bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Bu süreçlerde kim neyin hesabını vermesi gerekiyorsa versin. Tutuklu yargılanmalarını doğru bulmadığımız defalarca söyledim. Tutuklanmadan yargılasınlar. Mümkün olan en kısa zamanda adalet yerini bulsun."