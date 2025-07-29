CHP Adana İl Başkanı Tanburoğlu Cumhuriyet’e konuştu: ‘Sandık yolunu kesmeye dair siyasal darbe’

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Cumhuriyet'e konuştu. Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına tepki göstererek “CHP’ye yönelen davalar, genel başkanımıza yönelen soruşturmalar, fezlekelerle birlikte, CHP’nin toplu bir kuşatma altında olduğunu, belediye başkanlarının algı operasyonlarıyla itibar suikastine uğratılacak şekilde tutuklandığını görüyoruz. Bu topyekün bir mücadeleye dönüştü. Bu bir adalet, demokrasi mücadelesi. Sandıkla iktidarın değişeceği bir yolun önünü kesmeye dair bir siyasal darbe olarak yorumlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Cumhuriyet'e konuştu. CHP’li belediye başkanlarının karşı karşıya kaldığı yargı süreçlerini değerlendiren Tanburoğlu, il örgütü olarak Adana’da neler yaptıklarını anlattı. Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğuna ilişkin yaptığ açıklamada, “Gözaltı süresinin tümünü kullanma çabası, klasik bir kural haline dönüştü. 96 saat boyunca mutlaka o süreyi kullanıyorlar. Pazar günü ifade alındı, salı geceye kadar bekletildi ve tutuklulukla yargılanmasını gerektirecek henhangi bir husus olmamamasına rağmen tutukluluğu bir ceza gibi kullanma konusundaki tavırları ortaya çıktı” dedi. Adanalı yurttaşların Karalar’ın gözaltına alınmasına ve tuutklanmasına yoğun tepki gösterdiğini anlatan Tanburoğlu, “Zeydan başkana olan destek, ilk günlerden itibaren giderek artan bir kalabalıkla belediye önünde git gide arttı, büyüdü. On binlerce insan her gün belediye önüne toplandı. O noktada adil yargılama taleplerimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN ÖRGÜTLENMESİ’

Karalar’ın tutuklanmasına sebep olan dosyanın “boş” olduğunu vurgulayan Tanburoğlu, “Normal bir düzende emniyete gidip rahatlıkla ifadesini verip görevine dönebileceği noktada görevinden uzaklaştırılmasına sebep olacak bir süreç işletildi. Bunun bir ön cezalandırma olduğu kanaati bizde var” diye konuştu. Tutuklama kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Adana’da düzenlenen mitingin Adana tarihinin en büyük mitingi olduğuna dikkat çeken Tanburoğlu, “O miting sadece CHP Adana İl Başkanlığı’nın çabalarıyla değil, halkın kendisinin kitlesel örgütlenmesiyle ortaya çıktı. Meşrubat satıcıları, kendi kendilerine alandaki insanlara ücretsiz olarak meşrubat dağıtı. Bunlar bizimle iletişim halinde değildi. Halkın kendi örgütlenmesiydi” dedi.

‘ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ’

Adalet nöbetlerini tüm Adana halkının kendi isteğiyle tuttuğunu, her gün farklı insanların alanlara akın ettiğini belirten Tanburoğlu, “CHP’ye yönelen davalar, genel başkanımıza yönelen soruşturmalar, fezlekelerle birlikte, CHP’nin toplu bir kuşatma altında olduğunu, belediye başkanlarının algı operasyonlarıyla itibar suikastine uğratılacak şekilde tutuklandığını görüyoruz. Bu topyekün bir mücadeleye dönüştü. Bu bir adalet, demokrasi mücadelesi. Sandıkla iktidarın değişeceği bir yolun önünü kesmeye dair bir siyasal darbe olarak yorumlanmış durumda” ifadelerini kullandı.