CHP Aydın Meclis Grubu’ndan, Özgür Özel'e ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu, Ankara'da Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyarete, CHP Aydın Milletvekilleri de katıldı.

Görüşmede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından CHP Meclis Grubu’nun yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Genel Başkan Özgür Özel’in, Aydın CHP Grubu’na tam destek verdiğini ve "her zaman arkalarında olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

CHP Genel Merkezi’ndeki buluşmada, Aydın’daki belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması, yerel yönetimlerde CHP politikalarının güçlendirilmesi ve ortak çalışma stratejileri de ele alındı.

"KENTİMİZİ DAHA AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Birlik ve dayanışma mesajı veren Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, "Bugün, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, il ve ilçe örgüt başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve Aydın Büyükşehir Belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Genel Başkan Yardımcılarımız ve Aydın Milletvekillerimizin de katıldığı ziyaretimizde, Aydın’ımızın yarınlarını daha güçlü kılmak, hemşerilerimizin yaşamına değer katmak ve ortak ideallerimizi hayata geçirmek için bir aradaydık. Birlikte çalışarak, Aydın’ımızın bereketli topraklarını ve köklü değerlerini daha aydınlık bir geleceğe kavuşturacağız" diye konuştu.