CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Barut: ‘Hedefim sosyal belediyecilik’

Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:16

Güncelleme: 15.01.2024 - 15:16

CHP’li Barut, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediye Başkanlığı için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Barut, aday olma nedenini “Bir hukukçu olarak hak ihlallerini engellemek ve mülkiyet hakkının en üst seviyede korunmasını sağlamak istiyorum. Başkentimiz Ankara’nın Çankaya’sına bir kadın eli değmesinin vaktinin geldiğine inanarak, örgütümüzden aldığım güçle aday oldum” ifadeleriyle açıkladı. Kamudan elde edilen gelirin yine kamuya harcanacağı bir belediyecilikle; cesur, şeffaf, adil, katılımcı ve örgütçü bir yönetim anlayışı vaat ettiğini belirten Barut, hedefinin yaşam boyu sosyal belediyecilik olduğunu vurguladı.

Barut, “Ekim ayında yürürlüğe giren, ‘Afet Riski Taşıyan Yapıların Dönüşümü Hakkındaki Kanunu’nun uygulamalarının, mülkiyet hakkı sahipleri için büyük mağduriyetler doğuracağını ve yaygın şekilde önümüzdeki dönemde uygulanacağını bu konuda uzman hukukçu olarak görüyorum” dedi. Çankaya’da büyük hukuk mücadelesi verdiğinin altını çizen Barut, “Dikmen Vadisi 1-2-3-4-5 etapları, Konut ve Kentsel Dönüşüm Projesi, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, Doğukent Kentsel Dönüşüm Projesi ve ASKİ Kesikköprü Su Projesi gibi Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan kentsel dönüşüm projelerinde mülkiyet hakkı olan vatandaşlarımızın vekilliğini yaparak, mülkiyet hakkının hukuken korunmasını sağladım” ifadelerini kullandı. Barut, Çankaya’nın siyasi anlamda önemine dikkat çekerek “Çankaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kutup yıldızıdır. O ne kadar yüksekte ve parlak olursa cumhuriyete, Atatürk devrimlerine ve demokrasiye inananların da gelecek güzel günlere olan umudu yüksek olur” değerlendirmesinde bulundu.

‘ Yaşam boyu sosyal belediyecilik’