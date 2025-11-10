CHP Çorum İl Örgütü'nden Bakan Tekin'e tepki: '10 Kasım tatil günü değil, Atatürk’ü anma günüdür'

CHP Çorum İl Örgütü, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Gazi Caddesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koymalarının ardından Atatürk Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Çorum İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, açıklamasında, “10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk’ün düşüncelerini, devrimlerini, geleceğe taşıma ve mirasına sahip çıkma günü olduğunu" belirterek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başlandığı 2019 yılından bu yana ara tatiller 10 Kasım’dan sonra yapılıyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başlandı.

Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama değil tercih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görünmez kılan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacaktır.”

"YUSUF TEKİN’İ İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUM"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamalarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamızı engellemeye çalışsa da, bütün gençlerimiz, bütün insanlarımız daha fazlasıyla Atatürk’ü anmaya, anlamaya ve onu yaşatmaya devam edecek. Biz bu zihniyeti kınıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır. Gençliğe emanet ettiği bu ülkeyi, gençlersiz kutlamaya çalışmaya devam ettiren bu zihniyeti ben Çorum’dan kınıyorum. Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyorum. Onun zihniyetinde olan bazı müptezeller oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir Fatiha’yı çok gören bir zihniyeti ben buradan kınıyorum.”

"SAYIN BAKAN, SİZ ATAMIZI ANMAYIN, SİZDEN İSTEĞİMİZ ATAMIZI ANLAYIN"

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise, "Milli Eğitim Bakanı olduğunu iddia eden Yusuf Tekin’e sadece şöyle sesleniyorum; Sayın Bakan, siz Atamızı anmayın, sizden isteğimiz Atamızı anlayın. Bu kasıtlı uygulamanız, yıllar boyu devam eden 10 Kasım haftasında Atatürk’ü anmanın olduğu haftada okulları tatil etme kararınızla, zihniyetinizin bir kez daha Atatürk ile olan hesaplaşmanız anlamında kabul ettiğimizi bilin. Ama şunu da bilin, ne Mustafa Kemal Atatürk’ten ne onun bize emanet ettiği Cumhuriyet’ten ve onun ilkelerinden ayrılmayacak milyonlarca Mustafa Kemal’in askeri bu ulusun, bu Atasının izinden gitmeye devam edecektir. Hiçbir engel, hiçbir baskı bizleri Mustafa Kemal Atatürk’ten ve bize emanet ettiği Cumhuriyet’ten vazgeçiremeyecek" diye konuştu.