CHP'den Bakan Yumaklı'ya 'orman yangını' tepkisi: 'Açıklamaları sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından "Sayın Bakan, yangın gerçeği rakamlarla ve röportajlarla örtülemez" başlığıyla açıklama yaptı.

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar, sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor" ifadesini kullanan Adem, Bakan'a tepki gösterdi.

"BU MİLLET KENDİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ"

Adem, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, '11 dakikada müdahale ediyoruz’ diyerek övünürken, daha geçtiğimiz günlerde Çanakkale Orman Söndürme Merkezi’nin hemen yanında çıkan yangına saatlerce müdahale edilemediğini bu millet kendi gözleriyle gördü. Bu örnek tek başına, bakanın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kanıtlar.

Sayın Bakan, '27 uçağımız var, hepsi aktif' diyor. Oysa bu uçakların önemli bir kısmı kiralık ve yangın anında teknik arızalar veya gecikmeler nedeniyle devre dışı kalabiliyor. '105 helikopterimiz var’ diyor, ama yangın çıktığında vatandaş gökyüzüne baktığında bu helikopterleri göremiyor. 'Gece görüşlü helikopterimiz var' derken sayının sadece beş olduğunu itiraf ediyor. Türkiye gibi yangın coğrafyası için bu, bir övünç değil, bir zafiyettir. Yine 'orman teşkilatımız askeri disiplinle çalışıyor, eksik ekipman yok' sözleri de sahada çalışan yangın işçilerinin yaşadığı gerçeklerle çelişmektedir. Mevsimlik ve güvencesiz çalıştırılan, koruyucu kıyafeti, maskesi, ayakkabısı eksik olan yangın emekçilerinin feryatlarını herkes duyuyor. Ama bakanlık görmezden geliyor. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi rakamlarla değil, planlamayla, liyakatle ve yerel yönetimlerle işbirliğiyle yapılır."

"RÖPORTAJLARLA, RAKAMLARLA, PROPAGANDA DİLİYLE ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMAK..."

"Biz şunu söylüyoruz: Orman yangınları bu ülkenin en büyük güvenlik sorunlarından biridir. Bunu röportajlarla, rakamlarla, propaganda diliyle örtbas etmeye çalışmak, ormanlarımızı da halkımızın güvenini de ateşe atmaktır. Milletimiz biliyor: Gerçekler rakamlarda değil, yangınla boğuşan köylünün gözyaşında, geciken müdahalede, yanıp kül olan ormanlarımızda gizli..."