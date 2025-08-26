CHP'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya zor soru: 'O isimler halen görevde mi?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hikmet Yalım Halıcı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için TBMM Başkanlığına yazılı bir soru önergesi verdiğini kaydetti.

Özbekistan uyruklu iki kişinin, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde para karşılığı parmak izi verdiklerini kaydeden Halıcı, bu kişilere aracılık edenlerin Tarık Avcı ve Murat Avcı olduğunun belirlendiğini, şüphelilerin telefonlarında vatandaşlara ait kimlik bilgileri ve fotoğrafların ortaya çıktığını ifade etti.

"VATANDAŞLIK BİLGİLERİNİN KORUNMASINI CİDDİ ŞEKİLDE SORGULATIYOR"

Bu kişiler hakkında ''zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve azmettirme'' suçlarından iddianame düzenlendiğini belirten Halıcı, ''Ancak, dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında soruşturma izni verilmemiş ve belgeler işlemden kaldırılmış. Bu skandal, devletin en temel güvenlik unsuru olan kimlik sisteminin güvenilirliğini ve vatandaşlık bilgilerinin korunmasını ciddi şekilde sorgulatıyor'' dedi.

Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

''Bahsi geçen sahte kimlik düzenleme ve parmak izi usulsüzlüğü olayı ile ilgili olarak bugüne kadar kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır? Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde görev yapan ve isimleri iddianamede geçen kamu görevlileri halen görevde midir? Açığa alınan personel sayısı kaçtır? Dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında neden soruşturma izni verilmemiştir? Bu karar hangi gerekçelerle alınmıştır?

Bu olayda sahte kimlik alan kişi sayısı ve bu kişilerin uyruk dağılımı nedir? Bu kişilerden kaçı şu an Türkiye’dedir? Sahte kimlik düzenlenen kişiler arasında adli sicil kaydı olan, aranan ya da sınır dışı edilmesi gereken şahıslar tespit edilmiş midir? Türkiye genelinde son 5 yılda tespit edilen sahte kimlik, pasaport ve e-imza vakalarının sayısı kaçtır? Bu olayların kaçı kamu görevlilerinin suistimaliyle ilgilidir? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik ve biyometrik veri güvenliğini sağlamak amacıyla hangi yeni tedbirleri almıştır? Bu olayla bağlantılı olarak Kilis dışında başka illerde de benzer usulsüzlük tespit edilmiş midir?''