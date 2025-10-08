CHP'den MHP'li Semih Yalçın'a cevap: ''Şarjör', 'tabanca', 'parmak sokmak' üzerinden değil...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, öldürülen avukat ve Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem üzerinden kullandığı ifadelere yanıt vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız."

Yalçın'ın söz konusu ifadelerine CHP'den cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Semih Yalçın;

Yine okurken zorlandığımız, tek nefeste yazdığını anladığımız bir paylaşımınla Genel Başkanımızı hadsizce hedef almışsın.

Ama belli ki “çelişkiyi sanat haline getirme” konusunda kimse eline su dökemiyor.

Bir yandan “masumiyeti ispatlanmış insanlara alçakça suç isnadı” diyorsun, birkaç satır sonra iddianamesi bile yazılmamış belediye başkanlarımızı “hırsız” ilan ediyorsun.

Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu?

Bir de açıklamanda ateşli silahlara olan ilgin dikkatimi çekti.

Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür.

Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük."