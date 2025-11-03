CHP'den tutuklu sanatçı Eda Saraç'a ziyaret: 'İnsanlık dışı uygulamalara maruz bırakılıyor!'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tutuklu akademisyen Eda Saraç’ı bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyarette Kaya’ya, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaya, şunları söyledi:

“Bugün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde, haksız yere tutuklu bulunan Eda Saraç’ı ziyaret ettik. Eda Saraç, özel çocukların sahne aldığı bir tiyatro oyununa yetişmeye çalışırken Cumhurbaşkanı’nın programı nedeniyle kurulan bariyerde kimliğini ve biletini göstererek geçmek istedi. Yalnızca, bu engellemeye ‘Neden’ diyerek itiraz ettiği için darp edildi, ağzı kapatılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Sadece sesini çıkardığı, hakkını aradığı için cezaevine konulan bir kadının hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu, Türkiye’de kadınların ve muhaliflerin hangi koşullarda yaşadığının en çarpıcı göstergelerinden biridir. Bu tablo bir hukuk devletine değil, otoriter baskıcı bir tek adam rejimine aittir.

“CEZAEVLERİ KİMSENİN ONURUNUN ÇİĞNENDİĞİ, TEMEL İHTİYAÇLARININ ENGELLENDİĞİ YERLER OLAMAZ”

Eda Saraç cezaevinde insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılıyor. Saraç bir haftadır kıyafetlerine erişememekte, aynı kıyafetle yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Üstelik düzenli olarak kullanması gereken ilaçları da kendisine verilmemekte, sağlık hakkı açıkça ihlal edilmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Cezaevleri kimsenin onurunun çiğnendiği, temel ihtiyaçlarının engellendiği yerler olamaz. Eda Saraç’a yapılan bu muamele, adalet duygusuna olduğu kadar insanlık onuruna da ihanettir. Buradan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sesleniyorum: Eda Saraç’ın maruz bırakıldığı insanlık dışı uygulamalar derhal son bulmalıdır. Adaletin, hukukun ve insan onurunun hiçe sayıldığı hiçbir düzen kalıcı olamaz. Bu iktidar, kadınların sesine tahammül edemiyor. Kadının kamusal alandaki varlığını, özgürce düşünmesini ve konuşmasını tehdit olarak görüyor. Ancak biz kadınlar, bu baskı düzenine boyun eğmeyeceğiz. CHP olarak her kadının, her yurttaşın adalet arayışında yanında olacağız. Eda Saraç yalnız değildir, kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Bu ülkede kadınlar susturulamayacak, adalet mücadelesi engellenemeyecek.”