CHP Gençlik Kolları Yalova’da 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı astı
CHP Gençlik Kolları Tarafından Yalova’da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Uğur Mumcu İş Merkezi’nin çatısına “Vefa Salman görevinin başına” yazılı afişi asıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Ağustos tarihinde Yalova ziyaretinde AKP’liler meydanı gören binaya büyük boy pankart asmış, daha sonra yapılan belediye meclisi toplantısını da CHP’liler bu nedenle protesto ederek salondan ayrılmıştı.
Bu olaydan 15 gün sonra aynı binaya bu kez görevden uzaklaştırılan, bilirkişi raporlarından hakkında suçlama yöneltilmeyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için bir afiş asıldı.
Afişte, Salman’ın yargılandığı davaya atfen “3. Bilirkişi raporu da temiz dedi” notu yer alırken, “Vefa Salman görevinin başına” yazısı yer aldı.
CHP Gençlik Kollarının resmî sosyal medya hesabında asılan afişin fotoğraflarına yer verilerek şu açıklamalar paylaşıldı:
“1. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz
AKP bilirkişiyi değiştirir.
2. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz
AKP yine bilirkişiyi değiştirir.
3. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz.
Yalova’da pankart asan provokatörler sessiz.
O zaman biz doğru pankartı asalım dedik;
VEFA SALMAN GÖREVE”
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