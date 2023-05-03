CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten İçişleri Bakanlığı’na suçlama: Paralel sandık iddiası

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

İçişleri Bakanlığı'nın tüm valiliklere ve kaymakamlıklara bir yazı ile talimat verdiğini söyleyen CHP'li Muharrem Erkek, “Diyorlar ki: Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az üç, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az 5, 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek” dedi.

Örnek üzerinden durumu anlatan Erkek, “Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazmış. ‘İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı uyarınca bana sandık sonuç tutanaklarının birer örneklerini anlık olarak vereceksin’ demiş. Kiraz İlçe Seçim Kurulu da bunu YSK’ye sormuş. YSK de oybirliğiyle bu talebi reddederek sandık sonuç tutanaklarının yasada kimlere verileceğinin açıkça yazıldığını, kaymakamlık ya da başka bir idareye sandık sonuç tutanaklarının verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını kararında vurgulamış” dedi.

Sandık sonuçlarında yetkilinin partiler ve YSK olduğunu vurgulayan Erkek, “Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

"BU ANAYASAL BİR SUÇTUR"

CHP’li Erkek’in açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “İçişleri Bakanlığı görev ve yetki alanı içinde olmayan bir işlem yapıyor” dedi. Türk sözlerine şöyle devam etti: “Anayasanın 6. maddesine göre; hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’nın tamamen YSK’ye ve ona bağlı il seçim kurullarının yetkisine bağlı olan bir şeyi yapması yasa dışı bir harekettir” dedi. Türk Ceza Hukuku açısından görevin kötüye kullanılması durumu olduğunu belirten Türk, “Hangi amaçla paralel seçim sistemi oluşturuluyor? Bu seçime müdahale mi edecekler? Böyle bir yetkileri yok. Bakanlık sadece güvenliği sağlamakla görevlidir” dedi.



"BÖYLE BİR YETKİSİ YOK"

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk ise İçişleri Bakanlığı’nın paralel bir seçim takip sistemi kurmayı amaçladığı iddiasıyla ilgili şu tespiti yaptı:

“İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi yok. Seçim iş ve işlemlerini onlar yönetmiyor. Bu YSK’nin elinde olan bir durum. Sandık sonuçlarının İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini gerektirecek bir kanuni düzenleme de yok. YSK’de gönderilmemesi için bir karar aldı. Şu an itibarıyla konu çözülmüş gibi gözüküyor.”

