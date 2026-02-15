CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Milas ilçesinde 88'incisi düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor.

Kamulaştırma tartışmalarının odağındaki Akbelen için yapılan miting, Milas Atapark Meydanı'nda düzenleniyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi maden sahaları için alınan acele kamulaştırma kararlarının bölge halkını yerinden ettiği söylemişti. Fevzi "Bu kararlardan 48’i Milas, 9’u Yatağan olmak üzere tam 57 mahallemiz etkilenecek. Bugüne kadar coğrafyadan silinen 4-5 köyümüz oldu. Kömür çıkarmak uğruna dağlar taşınıyor; ne yeraltı suyu ne toprak ne de zeytin ağacı kaldı. Artık kömürün ekonomik boyutu da ortadan kalkmış, maliyeti çok yükselmiştir. Biz bugün toprağımıza, tabiatımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için meydandayız" ifadelerini kullanmıştı.

Mitinge katılan yurttaşlar alanı erken saatlerde doldurdu.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Bu meydana bakınca eşitsizliğe adalaetsizliğe karşı yılmayanları teslim olmayanları görüyorum. Ben sizin bu azminizi gördükçe diyorum ki ''hiçbir zaman zulmedenler değil zulmedilenler kazanır''

AYRINTILAR GELİYOR...