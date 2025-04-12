CHP, Gölge Kabinesi’ni Cumhurbaşkanlığı seçimine göre düzenlemeyi planlıyor

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

CHP Parti Meclisi (PM), bugün Özgür Özel başkanlığında toplanarak hem partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturacak hem de geleceğe ilişkin yol haritasını konuşacak.

Bundan sonraki süreç için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri kurulacağı belirten CHP kurmayları “Henüz netleşen bir şey yok ama Gölge Kabine şekil değiştirerek toplumun her kesiminden güçlendirilecek. Altında çalışan uzmanlar olacak. Parti sözcümüzden ayrı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir iletişim sözcüsü olacak. MYK daha idari kalacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultay’ında seçilen yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve geleceğe ilişkin yol haritası konuşulacak. Toplantıya ilişkin konuşan parti kurmayları, henüz netleşen bir durum olmasa da partinin Gölge Kabinesi’nin yeni bir şekil alacağını, MYK’nin de “daha idari bir hale geleceğini” söylüyor.

‘UZMANLARIMIZ OLACAK’

İktidara erken seçim çağrısı yaptıklarını anımsatan kurmaylar “Genel başkanımız seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri açacağımızı açıklamıştı. Ankara’da Çevre Sokak’taki Parti Okulumuzu Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne çevireceğiz. Gölge Kabine’nin bir kısmı muhtemelen bundan sonra orada daha fazla vakit geçirecek. Kabinemizde elbette önceki dönemden olan arkadaşlarımız olacak. Ama dışardan insanlar da olacak. Kabinemizi toplumun her kesiminden insanla güçlendireceğiz. Sağlıktan eğitime, yargıdan çalışma hayatına, her bakanlığın alanına göre; o alanda Kabine altında çalışan uzmanlarımız olacak” diyor.

‘KABİNE’NİN DE SÖZCÜSÜ OLACAK’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasını da bu Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nin yürüteceğini aktaran kurmaylar “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin iletişiminden sorumlu bir sözcüsü de olacak. Bu parti sözcümüzden ayrı bir isim olacak. Ofislerde yürütülecek kampanyayı ve çalışmaları da yine genel başkanımız yönetecek. Kampanya ofislerimiz zamanla yaygınlaşacak” dedi.

Bunların hepsinin şu an plan aşamasında olduğunu da söyleyen CHP kurmayları “PM toplantımızda hepsini değerlendireceğiz. Bunun ardından detayları genel başkanımız kamuoyu ile paylaşacak” ifadelerini kullandı.