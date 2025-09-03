CHP, İstanbul’daki mahkeme kararı sonrası direniş planını konuştu: Kongreler sürecek, kayyuma direnilecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından kurmaylarıyla olağanüstü olarak toplandı.

Toplantı sonrasına atılacak adımlara ilişkin konuşan CHP kurmayları, bugün pek çok partili ve il başkanıyla İstanbul’da olacaklarını belirtti.

CHP’nin yarından itibaren başlayacak ve 9 Eylül’e kadar sürecek kuruluş yıldönümü etkinliklerini de sürdürmeyi planladıklarını belirten kurmaylar “Zaten bu etkinlikler kapsamında pek çok partilimiz, il başkanımız, örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyenle bir araya gelecek. Bu süreçte böyle bir birleşme daha anlamlı olacak. Hem her tür yargı darbesine direneceğiz hem de yeni parti programı çalıştayı gibi çalışmalarımızla Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulma irademizdeki kararlılığı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

"KONGRE SÜRECİNİ İŞLETECEĞİZ"

Partinin il başkanları da mahkeme kararı sonrası kendi aralarında değerlendirmeler yaptığını aktardı. İstanbul’da olağan kongre sürecinin durdurulmasının diğer illeri etkilemediği belirtildi.

Başkanlar, 15 Eylül’de partinin kurultay davasında çıkacak olumsuz bir karara karşı da Özgür Özel ve mevcut yönetimin yanında olacağını vurguladı. Cumhuriyet’in ulaştığı İstanbul ilçe başkanları ise, ilçe seçim kurulları temsilci versin ya da vermesin olağan kongre süreçlerini devam ettirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Bu kapsamda normal kurultay takvimine göre gelecek hafta ilçe kongrelerinin başlayacağını anımsatan başkanlar “Bu haftaki mahalle delege seçimlerimizi de tamamlayacağız. Haftaya da ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

İL BAŞKANLIĞINDA NÖBET

Dünden itibaren il başkanlığında nöbet başlattıklarını da belirten ilçe başkanları “Sırayla bu nöbeti devredeceğiz. Partiyi hiçbir kayyuma bırakmayacağız” diye konuştu.