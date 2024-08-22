CHP İzmit İlçe Örgütünden Mersen işçilerine destek

Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:33

Güncelleme: 22.08.2024 - 11:33

Fransa merkezli şirketin Gebze'de yer alan Mersen işyerinde, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakları için 125 gündür grevde olan işçilere, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Selman Kurcan, İlyas Ataç, Fadime Nur Karaçoban, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yöneticileri ile birlikte destek vererek grevde olan işçileri ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla bir araya geldi. Saat 17.00'de DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu karşılayan işçilere, mesai saatlerini dolduran işçiler de katıldı.