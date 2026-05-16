CHP'li Kış pazarda yurttaşın sorunlarını dinledi: 'Bu halk artık boş kalan filelere bakıyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşın ve esnafın ekonomik sıkıntılarını yerinde dinledi.

Kış'a dert yanan bir kişi, "Alabilirsek akşama patates yemeği yapacağız" derken, bir başka emekli de "20 bin lirayla nasıl geçineceğiz?" diye sordu. Bir kadın vatandaş gözyaşlarını tutamayınca Kış, "Canını sıkan ne?" diye sordu kadın, "Yokluk…" dedi.

"MÜŞTERİ DE ALAMIYOR, ALIM GÜCÜ KALMADI"

Pazarda karpuzu dilimle satmak zorunda kaldığını belirten esnaf da çocukların tezgaha bakarak "Baba bu ne?" diye sorduğunu söyledi. Aynı vatandaş, emekli olduğu halde üç işte çalıştığını belirterek, "Ancak geçinebiliyoruz" dedi. Bir başka yurttaş da fiyatlara tepki göstererek, "1 kilo domates 120 liradan aşağı yok. Pazara gelseler vatandaşın halini görecekler" diye konuştu. Pazarcı esnafı da artan maliyetlerden şikayet ederek, "Müşteri de alamıyor, alım gücü kalmadı" dedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gülcan Kış, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Merkez Bankasının enflasyon hedeflerini sürekli revize ettiğini kaydeden Kış, şunları söyledi:

"Bu iktidar milyonlarca emekliye, memura ve işçiye zam verirken yüzde 16’lık enflasyon hedefini gerekçe gösterdi. Maaşları düşük tuttular, insanlara ‘sabredin’ dediler. Şimdi ne oldu? Çıkıp ‘Pardon, hedef şaştı’ diyerek enflasyon tahminini yüzde 24’e yükselttiler. Ama vatandaş o hatanın bedelini çoktan ödedi. Çünkü gerçek enflasyon pazarda, mutfakta, kira fiyatlarında yaşanıyor. İnsanlar artık sadece hayat pahalılığını değil, yokluğu iliklerine kadar hissediyor."

"PAZARCI SATAMIYOR ÇÜNKÜ VATANDAŞ ALAMIYOR"

Kış, Türkiye’de pazar alışverişinin "lüks haline" geldiğini söyleyerek, "Emekli pazara tane hesabıyla geliyor. Vatandaş meyveyi, eti, peyniri bırakmış; akşama bir tencere kaynatmanın hesabını yapıyor. İnsanlar çocuklarına karpuz alamıyor, limonu bile tane hesabıyla alıyor. Saraydan bakınca rakamlar düzelebilir ama vatandaşın sofrasında tablo her gün daha da ağırlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik krizin, esnafı "çöküşün eşiğine" getirdiğini ifade eden Kış, "Pazarcı satamıyor çünkü vatandaş alamıyor. Vatandaş alamıyor çünkü gelir eriyor. Türkiye bugün üretimin, emeğin ve alın terinin değil; yoksulluğun konuşulduğu bir ülke haline getirildi" şeklinde konuştu.

Kış, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının toplumu yoksullaştırdığını öne sürerek, "Bugün pazarda gördüğümüz manzara sadece ekonomik kriz değildir; bu aynı zamanda yanlış yönetimin sonucudur. İnsanların gözünün içine baka baka ‘Enflasyon düşüyor’ diyorlar ama vatandaş cebindeki paranın her gün biraz daha eridiğini görüyor. Bu halk artık rakamlara değil, boş kalan filelere bakıyor" dedi.