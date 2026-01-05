CHP’li Özer’den Bakan Tunç’a ‘Venezuela’ yanıtı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi eleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dış politikasının 'uluslararası hukuk temelinde yürütüldüğü' söylemi tıpkı 'Türkiye hukuk devletidir' söylemi gibi... Uluslararası hukuka bağlılık, sosyal medya paylaşımlarıyla değil; uygulamalarla, şeffaflıkla ve hesap verebilirlikle ölçülür.

Ayrıca hukuku içerde askıya alan bir anlayışın, dış politikada hukuktan söz etmesi de abesle iştigaldir. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın 'adalet' ve 'vicdan' söylemi AYM kararlarının tanınmadığı, AİHM kararlarının uygulanmadığı bir tabloda inandırıcı değildir.

CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yaptığı açıklamalar, diplomatik nezaketsizlik değil; uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinde yapılan siyasi bir eleştiri hatta yerinde bir tespittir. Türkiye’nin dış politikası bir kişinin iradesine değil, TBMM’nin denetimine, Anayasa’ya ve uluslararası hukuka dayanmak zorundadır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler; güce göre değil hukuka göre, kişisel tercihlere göre değil millet iradesine göre, günü kurtarmaya değil kalıcı barış ve meşruiyete dayalı bir dış politika anlayışını savunmaya devam edeceğiz."