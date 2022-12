CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’de partililere seslendi: 'Kızımızın sesi olmalıyız'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) önceki gün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İYİ Parti’nin iktidarın başörtüsüyle ilgili teklifine “evet” diyeceğinin sinyalini vermesinin ardından gözler CHP’ye çevrilmişti.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda iktidarın başörtüsüyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu anayasa değişikliği teklifi değerlendirilmedi. Kılıçdaroğlu’nun İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle “imam nikâhıyla evlendirmesine” ve kızın istismar edilmesine odaklandığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili, “Bu konu varken diğer her şeyi sonra konuşabiliriz. Bizim şu an bu kızımızın sesi olmamız lazım. Türkiye’nin gündeminde bu olayı tutmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. CHP’nin önceki gün Adalet Bakanlığı’na istismarla ilgili yaptığı ziyaretin de değerlendiril diği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, “İstismar konusunda CHP grubuna sorumluluk düşüyor. Aile bakanı iki yıldır bu olaydan haberdar olduklarını söylüyor ama hiçbir şey yapmıyorlar. Bu çocuğumuzun sesini biz duyuracağız” dediği kaydedildi. Toplantıda bunun dışında da üye katılımlarla ilgili kısa sunumlar yapıldığı ancak güncel siyasi gelişmelere ilişkin başka bir değerlendirme yapılmadığı aktarıldı. İYİ Parti’nin başörtüsü teklifiyle ilgili “evet” diyeceği sinyalini vermesinden sonra CHP’nin nasıl hareket edeceğine ilişkin konuşan parti kurmayları, “MYK’de ele almadık ve bir süre de gündemimiz de bu istismar konusu olacak. Vakti geldiğinde diğer her konuyu da çalışıp ele alacağız” değerlendirmesini yaptı.

"FENA YAKALANDIN"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, kabine toplantısı sonrasında istismar olayıyla ilgili “Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, ‘Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi’ mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekân yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın” ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARININ NE OLDUĞUNU GÖRMEK LAZIM"

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında başörtüsüyle ilgili düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç “Bu konu hemen TBMM gündemine gelmiyor. MYK içinde bu konuyu değerlendireceğiz. Amaçlarının ne olduğunu görmek lazım. Toplum ‘Bu konuyla başörtüsü niye yan yana getirildi?’ diyor. MYK en kısa zamanda bunu görüşüp kamuoyuyla paylaşacak” dedi.