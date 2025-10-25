CHP lideri Özel'den İsviçre'de net mesaj: 'CHP'nin iktidar olacağını biliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'nde konuştu.

Özel'in Almanca yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Modern Türkiye'nin kuruluşunda büyük değeri olan Lozan Antlaşması'nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı ülkede bulunuyor olmaktan çok memnunum. İstanbul Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımızın selamlarını iletmek istiyorum. Dünyada yükselen otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lideri olduğum parti modern Türkiye'nin kurucusu ve en köklü parti.

Yaptığım siyasi temaslarda demokrasi ve güvenlik konularında artan kaygılara tanıklık ediyorum. Sahip olduğu jeostratejik önemin yanı sıra derinleşen güvenlik ve demokrasi kriziyle birlikte Türkiye'ye ilgi artıyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye bakanlar demokrasi kriziyle karşı karşıya olan Türkiye'yi görüyor. Diğer yanda ise askeri anlamda muazzam bir güvenlik kapasitesi ve savunma sanayisine sahip olan bir Türkiye var.

Avrupa'nın yeni güvenlik mimari inşa edilirken bu mimarinin dışında düşünülmesi mümkün olmayan bir Türkiye var.

Bu iki manzara Avrupalı dostlarımızın kafasında kaçınılmaz olarak son derece önemli bir soruyu tetikliyor. Demokrasi mi güvenlik mi? Bu ikiliği esas alarak bir yol haritası çıkarmaya çalışanlar şunu unutuyor: Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidarı iş başına gelecektir.

Biz ilk seçimlerde Türkiye'de CHP'nin iktidar olacağını biliyoruz. Tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti olarak çıkmamız iddiamızı doğruluyor. Dahası her hafta ülkemizin farklı şehirlerinde ve İstanbul'un farklı ilçelerinde olmak üzere büyük mitingler yapıyoruz.

Bu mitinglerde halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağımlılığını çok net şekilde görüyoruz. Biz, demokrasinin yalnızca bir ülkenin değil tüm dünyanın temel meselesi olduğunu bilerek siyaset yapıyoruz.

Her fırsatta demokrasi için küresel dayanışmanın önemine vurgu yapıyoruz. Dayanışırsak tüm dünyada otoriterliğin yıkılacağını dağılırsak tüm dünyada otoriterliğin galip geleceğini biliyoruz."