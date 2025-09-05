CHP lideri Özel, kayyum tehdidine karşı rest çekti: ‘İsterlerse atasınlar, biz yolumuzdayız’

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun, yazılarında Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarına dikkat çekerek CHP’nin ilk kongresinin 4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen Sivas Kongresi olduğunu ve bu nedenle partinin kuruluş yıldönümünün de 4 Eylül’de kutlanması gerektiğini gündeme getirdi. Bunun ardından CHP, 20. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı tüzük değişikliğiyle partinin 4 Eylül’de kurulduğunu yeni tüzüğüne işledi.

CHP lideri Özgür Özel, bu değişiklik sonrası Coşkun’u arayarak tarihi gerçekliği ortaya çıkaran Coşkun’a teşekkür etti. CHP lideri Özgür Özel, tüzükte yapılan değişiklik sonrası ilk kez partisinin genel merkezinde CHP’nin kuruluş yıldönümü için yapılan etkinliklerin açılışında konuştu. CHP’nin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğunu vurgulayan Özel “CHP’nin resmi kuruluş başvurusu 9 Eylül 1923’te yapılmıştır. Ancak Atatürk, 1927 kongresine ‘Fırkamız bundan dokuz sene evvel meydana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli’yi kapsamak üzere ilk kongremiz Sivas’ta yapılmıştı. Dolayısıyla bugün açılışı ile iftihar ettiğimiz büyük kongremiz, Sivas Kongresi’nden sonra teşkilatımızın ikinci büyük kongresidir’ cümlesiyle başladı. Sivas Kongresi’ni Atatürk, ‘Bir milletin kuruluşunu hazırlayan kararların verildiği yer’ olarak tanımladı. İşte o kongre, partimizin ilk kongresidir ve o kongrenin 106’ncı yılında Atatürk ve kurucu kadrolarımızı, o kongreye katılan herkesi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

‘ÇOK PARTİLİ SİYASET TEHDİT ALTINDA’

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Özel “Ne yazık ki iktidara demokratik tehdit olan her kişi, her kurum ortadan kaldırılmak isteniyor. Bir kişi ve onun yanındakiler iktidarda kalsın diye milletimize ağır bedeller ödetilmeye çalışılmaktadır. Yaşadıklarımızın özeti şudur: Türkiye’de artık Erdoğan’ın çıkarlarıyla milletin çıkarları birbirinden ayrılmıştır. Cumhur İttifakı’nın çıkar ve hedefleri ile milletin beklentileri birbirinden ayrışmıştır. Erdoğan kendi çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır. Milletin refahı ve huzuru da buna dahildir. Bu nedenle Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır. Bu milletin yoksulluğunu gidermesi gerekenlerin, rezervler biraz toparlanınca ‘yeni şoklara hazırlıklıyız dedikleri’ ve onlarla aynı yerden talimat alan savcıların ‘Yeni şoklar hazırlıklıyız’ dedikleri, ve onlarla aynı yerden talimat alan savcıların yeni şokları ülkeye yaşattığı günlerdeyiz” dedi.

‘ONLAR ÇAMUR ATMAYA DEVAM ETSİN’

Bu tabloya karşı kararlı olacaklarını vurgulayan Özel “Bir cephe olarak demokratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Bu cephe savunuculuğu elbette sadece bir siyasi partinin değil; milletin ve demokratik siyaseti savunan tüm partilerin ortak kararlılığıyla, eylemliliğiyle olacaktır” ifadelerini kullandı.

İktidarın yarattığı korku iklimine karşı umudu örgütleyeceklerini söyleyen Özel “Boynuna idam fermanını takıp Samsun’a kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemeye giden bir partinin il başkanına kayyım atasanız ne olur, Cumhurbaşkanı Adayını hapse atsanız ne olur, Genel Başkanını tehdit etseniz, ‘Böyle siyaset yapacaksan alaşağı ederiz. Sus, Ankara’da otur. Partinin başında dur’ diyerek ahlaksız tehdit ve şantajlarda bulunsanız ne olur kardeşim? Bundan sonraki süreçte de kendi kendilerine oturup Türkiye’nin geleceğini ne kadar karartabileceklerini tartışacaklara, gündemi CHP olanlara söylüyorum. Sizden korkan sizden beter olsun. Eğer sizin kadar korkak olsaydık, biz Samsun’a geçemezdik, Kurtuluş Savaşı’nı veremezdik, düşmanı def edemezdik. Kuyu kazanları, çamur atanları, o çamur girdabı içinde birlikte debelenmeye davet ediyorum. Onların dışındaki bütün yurtseverleri; aydınlık, güzel, temiz, parlak ve zengin yarınlara birlikte yürümeye davet ediyorum. İsterse bütün il yönetimlerine kayyum atasınlar. İsterse CHP’ye kayyım atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir CHP için her türlü siyasi mühendislik çabasını harcasınlar. 100 yıl önceki inanç, kararlılık, ruhla, birbirimize olan güven ve sevgiyle, büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz. Onlar, o çamur deryasında birbirlerini çamurlamaya devam etsin” diye konuştu.

CUMHURİYET KİTAPLARI, CHP SERGİSİNDE

CHP lideri Özel, dün partisinin genel merkezinde CHP Programları Sergisi’nin de açılışını gerçekleştirdi. CHP genel merkezinin giriş katına kurulan sergi, partinin 102 yıllık tarihinde hazırladığı parti programlarını anlatıyor. Serginin ilk adımı 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’yle başlıyor. Atatürk’ün Meclis’in açılışında okuduğu programla devam eden sergide; CHP’nin temel ilkeleri olan halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik ve devletçilik ilkelerinin zamanla nasıl parti programına işlendiği ve partinin tarihi logosu olan Altı Ok sembolüne nasıl dönüştüğü anlatılıyor. 1947’den sonra çok partili hayata geçişi ve 50’li yıllarda CHP’nin muhalefet partisi olarak hazırladığı programları işleyen sergi, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit’in kaleme aldığı metinleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergide program metinlerinin yanında programların içeriğinin tartışıldığı kitaplara da yer veriliyor. Buradaki kitaplar arasında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’un, CHP’nin Demokratik Sol programı üzerine yazdığı “Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol” kitabı da sergileniyor. Sergide ayrıca yine Cumhuriyet Kitapları’ndan ulaşılabilen Ziya Gökalp Mülayim’in “Senatör” kitabı ve Şeref Bakşık’ın “CHP ile Bir Ömür” kitabı da yer alıyor.

CHP’nin 12 Eylül Darbesi’yle kapatılması ve SHP’nin açılması, ardından 1994’te CHP’nin yeniden açılmasıyla süren sergi, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yapılan program değişikliğiyle tamamlanıyor. Sergide CHP’nin yayın organı olan Ulus gazetesinin ve Hakimiyeti Milliye gazetesinin sayılarının kopyaları da incelenebiliyor. CHP genel merkezinde yurttaşların ziyaretine açık olan sergi, 29 Ekim’e kadar gezilebilecek.