CHP Mamak Belediye Başkan adayı Şahin otobüsteki yurttaşlardan oy istedi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:33

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:33

CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin, EGO otobüsüne binerek yurttaşlarla bir araya geldi. Kendisini otobüsteki yurttaşlara tanıtan Şahin, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamını iletiyorum” diyerek kendisine ve ABB başkanı Yavaş’a oy beklediğini söyledi. Yurttaşlarla muhabbet eden Şahin, “Kimseyi zorlamadan, ellerini vicdanına koysunlar değişiklik isteyen ve bekleyen gençlerimizden, arkadaşlarımızdan oy bekliyoruz. Hiç ayrım yapmıyoruz. Sağ, sol demiyorum ben. Diğer partilere oy veren herkesten sizlere hizmet için oy bekliyorum” dedi.

‘Sade vatandaşım’

“Yanımda ne korumalarım ne de çakarlı arabalarım var. Sade vatandaşım” diyen Şahin, “Hiçbir partiyi, hiçbir adayı karalamadan oy istiyorum. Şimdi buraya gelip rakiplerimi karalasam ne bana, ne de partime yakışır. Doğru işe doğru, yanlış işe yanlış diyeceğim. Ben de yanlış iş yaparsam öz eleştiri yapmam gerekir. Belki Türkiye’de ilk defa bir belediye başkan adayı otobüse böyle biniyor” ifadelerini kullandı.