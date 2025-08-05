CHP milletvekilleri ve PM üyeleri sahada: 'İktidar bugün artık bitmiştir'

TBMM’nin çalışmalarına ara vermesinin ardından CHP’li milletvekillerinin yaz çalışma programı başladı.

CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine iletilen “Ağustos Ayı Çalışma Programı”na göre CHP’nin 137 milletvekili, ağustos ayının dört haftası boyunca 81 ilde görevlendirildi.

Program kapsamında CHP PM Üyesi Saniye Barut, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Ekincan Aksoy, Aysemin Gülmez, eski CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’de partililerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İKTİDAR ARTIK ÇÖKMÜŞTÜR"

CHP Tunceli İl Başkanlığı binasında yapılan toplantının açış konuşmasını yapan İl Başkanı Kemal Özcan, kente gelen heyetle beraber Tunceli'de çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, “İktidarın artık halka vereceği bir söz kalmamıştır. Bir tek söz verebilmektedir. O da cezaevleri yapacağız diye. İktidar artık çökmüştür. Çünkü şu anda yapılan son oylamalarda yüzde 28'e kadar düşmüştür. Bunun içine MHP'yi de katarsanız yüzde 35'lere kadar inmiştir. Yani iktidar bugün artık bitmiştir. Uzatmaları oynamaktadır” dedi.

"İMAMOĞLU'YLA BAŞLAYAN BİR YARGI DARBESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP PM Üyesi Saniye Barut, yargı darbesiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'yla başlayan bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Etkin pişmanlık sistemiyle oluşturulan tanıklarla, yalancı tanıklarla, itirafçılarla yapılan henüz iddianamesi hazırlanmamış bir yargılama süreci götürüyoruz şu anda. Bizim öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimsenin yargılamadan ari olmadığını, herkesin yargılanabileceğini, suç işleyen herkesin mahkemeler önüne çıkmasını varsa suçu yargılanması gerektiğini başından itibaren söylüyoruz. Bizim burada istediğimiz iddianamenin bir an önce Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek olmak üzere bir an evvel iddianamelerin hazırlanması ve mahkeme önlerine çıkmasını bekliyoruz. Genel Başkanımızın da dediği gibi TRT'den yayınlansın. Kim ne demiş, dosyada oluşan maddi deliller nedir? Toplum da görsün, toplum kanaatini versin, mahkemeler bağımsız yargılamayla kararını versin. Biz bunu bekliyoruz."

‘SEÇMENLER BELEDİYE BAŞKANSIZ HİZMETTEN MAHRUM DURUMDA’

Milyonların seçtiği seçmenin görevlendirildiği belediye başkanlarının tutuklu olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Barut, "Seçmenler belediye başkansız. Seçmen sayısının yüksek olduğu birçok ilimizde seçmen hizmetten mahrum durumda kalmaktadır. Ben en son Adıyaman'a gitmiştim. Abdurrahman Tutdere avukattır kendisi. Tutdere Adıyaman'ın gönlünü kazanmış bir belediye başkanı. Umarım bir an önce iddianamesi hazırlanır. İçişleri Bakanlığı kararıyla bıraktığı göreve kaldığı yerden devam eder" ifadesini kullandı.

"19 MART’IN EKONOMİYE YARATTIĞI SIKINTILARI HEP BERABER YAŞIYORUZ"

Barut, şöyle konuştu:

"Biz hukuk güvenliğini sağlamadığımızda, yargılamalar uzadı. 19 Mart'tan beri iddianame hazırlanmadı. Ahmet Özer'in ekim ayından beri iddianamesi hazırlanmadı. Biz bugün hukuk güvenliğinin olmadığı yerde ekonomiyi konuşamıyoruz. Şimdi yabancı yatırımcı geldiği zaman sözleşme yapmak istediğimizde adam diyor ki 'Yarın bir kanun değişikliği olacağından şüphe ediyoruz. Burada bir yatırım yapmaya çekiniyoruz'. Dolayısıyla ekonomi siyasetle yakından ilgili. Bugün ekonominin geldiği durumun birinci sebebi bu.

'GENEL BAŞKANIMIZ ÇOK BÜYÜK SESLE BUNU DİLLENDİRMEKTE’

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Barut, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçteki tavrını, yaklaşımını izliyorsunuz, görüyorsunuz. Genel Başkanımız bu anlamda Türkiye'de barış olacaksa, terör bitecekse demokratikleşme hedefine ulaşacağımız yolda barış isteminde çok büyük sesle bunu dillendirmekte. Bu anlamda komisyon çalışmaları bugün başlıyor. Bunun için hepimizin istediği Tunceli toplumunun istediği eşit yurttaşlık temelinde demokratikleşme temelinde medyanın basın emekçilerinin bağımsız özgürce ifade edebilecekleri, mesleklerini yapabilecekleri, güvencelerinin olması, ifade özgürlüğünün anayasada teminat altına alındığı şeklinde herkesin ifadesini özgürce dile getirebildiği demokratik Türkiye hayalini kuruyoruz. Bu bizim sadece hayalimiz değil. Bugün cumhurbaşkanı adaylığı çalışmaları anlamında ilimizdeyiz. Bu 10 milyonların hayali tek bir kişinin hayali değil. Bunu da biz Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında bunun milyonların hayalini gerçekleştireceğine inancımızla aranızdayız” dedi.

‘ADALETİN OLMADIĞI YERDE NE YATIRIMCI GELİR, NE TURİST GELİR...’

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise ekonomi ve siyasi alanda yaşanan sorunlara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Turizm sezonu olmasına rağmen otellerde doluluk oranının yüzde 53 olduğu belirten Yıldız, "Bağımsız yargının olmadığı yerde ve adaletin olmadığı yerde ne yatırımcı gelir, ne turist gelir ne de o ülkenin halkı mutlu olur. Bizim amacımız tabii ki, bağımsız yargının olması gerektiğini savunuyoruz arkadaşlar. Yargı herkese eşit davranmalıdır" dedi.

"BU İDDİANAMELER NEDEN HAZIRLANMIYOR?"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Aysemin Gülmez ise "Geç gelen adalet ne yazık ki adalet değil. En büyük sorun şu, tutuklama ülkemizde en son tedbir olması gerektiği halde ilginç bir şekildedir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine ilk tedbir olarak uygulanıyor. Bu insanların hepsinin adresleri belli, yerleri, yurtları belli, kaçmıyorlar, yerlerindeler ama ne yazık ki ilk tedbir olarak tutuklama tedbiri uygulanıyor. Aylardır iddianame hazırlanmıyor. Madem ellerinde bu kadar delil vardı, her şey yerindeydi. Bu iddianameler neden hazırlanmıyor? Çünkü her gün yeni bir itirafçı, yeni bir etkin pişmanlıktan yararlandırılacak insan arıyorlar" ifadesini kullandı.

‘BU OPERASYONLARIN HİÇBİR MADDİ DELİLE DAYANMADIĞINI DA GÖRÜYORUZ’

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ekincan Aksoy, "Gün geçmiyor ki bir Cumhuriyet Halk Partili belediyemize uydurma iftiralarla, kurgularla, siyaset mühendisliği ile bir operasyon gerçekleşmesin. Bu operasyonların hiçbir maddi delile dayanmadığını görüyoruz. Biz suçlu arkadaşımız varsa ceza almasın demiyoruz. Bizim yanlışımız varsa yargılanmayalım demiyoruz. Bir iftiracıyla, bir itirafçıyla, saçma sapan kurgularla arkadaşlarımız cezaevinde” dedi.

‘ÜLKENİN HANGİ DURUMDA OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ’

Eski CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise, "Ülkenin hangi durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında arkadaşlar da söyledi. Bu yaptıkları operasyon ekonomiyi kaybedebilmek, insanlar ekonomi düşünmesin. Ama biz bunları hep kendi gündemlerimizle oyalayalım diye yapıyor ama insanın midesi açken emin olun ki bu olaylar bile aklına gelmiyor" diye konuştu.