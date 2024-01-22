CHP Muğla’da ön seçim yaptı... Adaylar belli oldu
CHP Ula, Ortaca ve Milas ilçelerinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere örgüt gözetiminde ön seçime gitti.
CHP, 31 Mart 2024 Yerel seçimleri öncesi aday belirleme çalışmaları kapsamında Ula, Ortaca ve Milas ilçelerinde ön seçim yaptı. Cumartesi günü Ula'da yapılan ön seçimlerde Mehmet Caner, 336 oy alarak belediye başkan adayı oldu.
Pazar günü ise Ortaca ve Milas ilçelerinde ön seçimler gerçekleştirildi ve Ortaca'da İlçe Başkanlığı görevini yürüten Evren Tezcan, 820 oy alarak belediye başkan adayı oldu.
Milas'ta yürütülen ön seçim ise yoğun katılımla yapıldı ve 23. dönem milletvekili Fevzi Topuz, bin 532 oy alarak belediye başkan adayı oldu.
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