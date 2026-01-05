CHP MYK yılın ilk toplantısını yaptı: 'Süreç' ve ABD'nin Venezuela saldırısı ele alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni yılın ilk toplantısını parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptı.

Saat 11.20’de başlayan toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

MASADA NELER VARDI?

MYK’nın gündem maddeleri arasında 2025 yılının değerlendirmesi ve 2026 yılının planlanmasının yanı sıra; TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının emekli zammına etkileri, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, mitingler, yeni dönem Meclis çalışmaları, devam eden çözüm süreci ve gündemdeki diğer gelişmeler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre MYK üyeleri kendi alanlarında sunum yaptı. Gündeme ilişkin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yaptı. Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel Venezuela’daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise ABD’nin tavrına ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD'nin Venezuela’ya saldırısına ilişkin toplantıda parti kurmayları, "Trump yönetiminin küresel angajmanlarından çekileceğine yönelik açıklamalar anlamsızdır. ABD'nin rejim değişikliği politikasından vazgeçtiği iddiası bizzat ABD yönetimi tarafından çabuk yanlışlanmıştır. ABD'nin İran, Nijerya ve şimdi de Venezuela müdahaleleri askeri müdahalecilikten çekildiği iddiasını boşa düşürmüştür" değerlendirmeleri yapıldı.

MYK'nın ardından Özel, CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık etti.

HAFTA BOYU TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

CHP lideri Özel, bu haftayı toplantılarla geçirecek. Bu kapsamda Özel yarın TBMM’de haftalık grup toplantısını gerçekleştirecek. Özel, 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul’un Beykoz ilçesinde düzenlenecek 79'uncu mitingde konuşacak.

Özel, 8 Ocak Perşembe günü de CHP Genel Merkezi'nde yılın ilk Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek. CHP lideri Özel, 9 Ocak Cuma günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin il başkanlarıyla Ankara’da buluşacak.

10 Ocak Cumartesi günü partisinin 81 il başkanıyla Ankara’da toplanacak olan Özel, 11 Ocak Pazar günü ise “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 80’incisini Denizli’de düzenleyecek. Özel, 12 Ocak Pazartesi günü de iki haftada bir yapılan CAO Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Milletvekili grubu, PM ve CAO Yürütme Kurulu toplantılarında, partinin yeni yıldaki tutum ve politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak, bu konular hafta sonu 81 il başkanı ile ayrıca ele alınacak ve örgütten beklentiler aktarılacak.