CHP nöbete devam ediyor: 'Saray adaletten korkuyor, Can Atalay’dan korkuyor'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:35

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:44

“Can Atalay’a özgürlük” sloganları atılan eylemde polisin Çağlayan Adalet Sarayı önündeki alanı kapatmasına tepki gösterildi. Bugün nöbet sırası Kartal, Eyüp, Başakşehir ilçelerinde olurken ilçe örgütleri adına bir açıklama yapan Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, ülkedeki adalet sisteminin ve Saray iktidarının Can Atalay’dan korktuğuna vurgu yaptı.

Narin, “Adaleti savunduğumuz için buradayız. Can Atalay için, Tayfun Kahraman için, Mücella Yapıcı için buradayız. Ülkeye adalet gelene kadar da buralarda, sokaklarda koşacağız. Saray adaleti de Adalet sarayı da istemiyoruz. Adaletin işlediği adliyeler olsun yeter. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 500 km yol yürüdü, şimdiki Genel Başkanımız Özgür Özel de Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’la ilgili kararına uyulmaması için adalet nöbeti başlattı. Aladağ’daki yurt yangınında da Çorlu tren kazası davasında da Gezi davalarında da buradaydık. Can Atalay özgürlüğüne kavuşana kadar, ülkeye adalet gelene kadar buralarda olacağız. Bizden korktukları için meydanı kapatsalar da vazgeçemeyeceğiz” dedi.

Eyleme ilçe başkanları, iş yönetimi, meclis üyeleri ve 2019 Eyüp belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu da katıldı.