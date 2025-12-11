CHP PM üyesi İlhan Cihaner'den gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki!

CHP Parti Meclisi üyesi, eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cihaner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Enver Aysever'in tutuklanması üzerine:

Sağ/Sağcılık, tutuklanma gerekçesi olarak gösterilen maddede sayılan;

"Sosyal sınıf" DEĞİLDİR,

"Irk" DEĞİLDİR,

"Din" DEĞİLDİR,

"Mezhep" DEĞİLDİR,

"Bölge bakımından farklılık" DEĞİLDİR,

"Cinsiyet" DEĞİLDİR.

"EN TEHLİKELİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİDİR"

Bunlardan birisi olamayan bir "ŞEY" aşağılandı/eleştirildi diye, bir konuşmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamına alınması, hele hele tutuklama kararı verilmesi, ceza hukukunun "araç" olarak kullanılmasının en tehlikeli örneklerinden birisidir.

Velev ki maddede sayılanlardan birisi olarak, mesela "DİN(!)" diye yorumladınız; suçun oluşması için zorunlu olan "açık ve yakın tehlike ve/veya kamu barışını bozmaya elverişli olma" hali nasıl gerçekleşti?

Bu tutuklamadan sonra "sağ/sağcılık nedir?" sorusunun onlarca cevabı arasına, sanırım; "Enver Aysever'in tutuklanmasını doğru bulmak" eklenebilir!

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

"ALTI AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR"

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) December 11, 2025

NE OLMUŞTU?

YouTube yayınında sağcılara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gece saatlerinde evinden gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever tutuklandı.

Küçükçekmece Adliyesi'nde sabah saatlerinde ifadesi alınan ve öğle saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aysever'e 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması yöneltildi.

Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'nun “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım” sözlerine tepki göstermiş ve "Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.